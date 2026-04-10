“Anillo de fuego” en el cielo, ¿hasta cuándo podrá verse un eclipse solar en México?

¿Cuándo será el próximo eclipse solar en México?

Según las estimaciones de la NASA, el eclipse solar visible en México será hasta el 26 de enero de 2028, y será de tipo anular. El evento podrá apreciarse en gran parte del continente americano, una parte de Europa y el noreste de África.

De manera particular, tendrá mejor visibilidad en zonas de Ecuador, Perú, Brasil, Surinam, España y Portugal, porque será la ruta que seguirá la sombra. En México, podrá verse con menor intensidad.

Antes de este eclipse solar, se tienen programados otros tres, pero que no serán visibles en el territorio mexicano. Estos son los eventos:

Eclipse solar total - 12 de agosto de 2026

Visible en el norte de América del Norte, oeste de África y Europa. Será total en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España.

Eclipse solar anular - 6 de febrero de 2027

Visible en Sudamérica, Antártida, África occidental y meridional, especialmente en Chile, Argentina y el Atlántico.

Eclipse solar total - 2 de agosto de 2027

Visible en África, Europa, Medio Oriente, Asia occidental y meridional. Será total en Marruecos, España, Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

¿Por qué a los eclipses solares anulares se les llama “anillo de fuego”?

Durante los eclipses solares anulares, la Luna pasa directamente entre la Tierra y el Sol, pero no cubre completamente el disco solar, sino que cubre la “mayor parte” de la estrella. Como resultado, se ve un anillo brillante alrededor de la Luna oscurecida, el “anillo de fuego”, en referencia al color.

No deben confundirse con un eclipse parcial, que son aquellos que solo bloquea una parte, por lo que no firma un aro, y la esfera celeste parece “mordida”.

De acuerdo con la NASA, a veces un eclipse solar puede verse como un eclipse anular en algunos lugares y como un eclipse total en otros, a medida que la sombra de la Luna se desplaza por la superficie de la Tierra. Esto se conoce como un eclipse híbrido.