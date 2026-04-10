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“Anillo de fuego” en el cielo, ¿hasta cuándo podrá verse un eclipse solar en México?

De acuerdo con la NASA, los siguiente eclipse solar anular de 2026 no será visible en México. El fenómeno es conocido como “anillo de fuego” por mostrar un disco de luz.
vie 10 abril 2026 02:25 PM
Eclipse solar
El eclipse solar total del 8 de abril de 2024 pudo apreciarse en México después de 33 años de uno de similar magnitud. (Thomas Roell/Getty Images)

Los eclipses solares son de los fenómenos astronómicos que causan mayor fascinación por el cambio drástico que provocan en el día cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean. De acuerdo a la NASA , al menos los tres eventos solares sucederán en los siguientes meses, pero no serán visibles en México debido a la posición de los astros, incluyendo el eclipse total del 12 de agosto de 2026.

La población mexicana tendrá que esperar al menos dos años para presenciar un fenómeno de este tipo en el territorio nacional.

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¿Cuándo será el próximo eclipse solar en México?

Según las estimaciones de la NASA, el eclipse solar visible en México será hasta el 26 de enero de 2028, y será de tipo anular. El evento podrá apreciarse en gran parte del continente americano, una parte de Europa y el noreste de África.

De manera particular, tendrá mejor visibilidad en zonas de Ecuador, Perú, Brasil, Surinam, España y Portugal, porque será la ruta que seguirá la sombra. En México, podrá verse con menor intensidad.

Antes de este eclipse solar, se tienen programados otros tres, pero que no serán visibles en el territorio mexicano. Estos son los eventos:

Eclipse solar total - 12 de agosto de 2026

Visible en el norte de América del Norte, oeste de África y Europa. Será total en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España.

Eclipse solar anular - 6 de febrero de 2027

Visible en Sudamérica, Antártida, África occidental y meridional, especialmente en Chile, Argentina y el Atlántico.

Eclipse solar total - 2 de agosto de 2027

Visible en África, Europa, Medio Oriente, Asia occidental y meridional. Será total en Marruecos, España, Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

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¿Por qué a los eclipses solares anulares se les llama “anillo de fuego”?

Durante los eclipses solares anulares, la Luna pasa directamente entre la Tierra y el Sol, pero no cubre completamente el disco solar, sino que cubre la “mayor parte” de la estrella. Como resultado, se ve un anillo brillante alrededor de la Luna oscurecida, el “anillo de fuego”, en referencia al color.

No deben confundirse con un eclipse parcial, que son aquellos que solo bloquea una parte, por lo que no firma un aro, y la esfera celeste parece “mordida”.

De acuerdo con la NASA, a veces un eclipse solar puede verse como un eclipse anular en algunos lugares y como un eclipse total en otros, a medida que la sombra de la Luna se desplaza por la superficie de la Tierra. Esto se conoce como un eclipse híbrido.

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Eclipse solar más largo de la historia

El eclipse del 2 de agosto de 2027 tendrá una duración máxima estimada de 6 minutos y 23 segundos, cuando el rango está entre los 10 segundos a siete minutos y medio.

Después del previsto para agosto de 2027, el eclipse solar total más largo ocurrirá el 16 de julio de 2186 y durará siete minutos y 29 segundos.

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Datos curiosos detrás de los eclipses solares

Según la NASA, la periodicidad y ocurrencia de los eclipses solares está regida por el ciclo de Saros, un periodo de aproximadamente 6.585,3 días (18 años, 11 días y 8 horas), de los cuales se crean 204 series diferentes.

En el caso del evento de 26 de enero de 2028, es de la serie 141.

“Los eclipses solares de Saros 141 ocurren todos en el nodo ascendente de la Luna, y esta se desplaza hacia el sur con cada eclipse. La serie comenzó con un eclipse parcial en el hemisferio norte el 19 de mayo de 1613. La serie finalizará con un eclipse parcial en el hemisferio sur el 13 de junio de 2857. La duración total de la serie Saros 141 es de 1244,08 años”, señala la NASA.

La serie está compuesta por 70 eclipses, integrada por 29 parciales y 41 anulares. No habrá ninguno total ni híbrido. El más largo de todos ocurrió el 14 de diciembre de 1955, y fue anular.

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