¿Qué tan peligroso es el asteroide (99942) Apophis, que pasará cerca de la Tierra?

El nombre del satélite hace referencia al dios egipcio del caos y la destrucción, ¿pero este objeto de 365 metros de diámetro representa realmente algún peligro para la Tierra? Esto es lo que sabemos.

¿El satélite Apophis impactará en la Tierra?

El asteroide fue descubierto en 2004. Las primeras observaciones indicaban que existía una pequeña probabilidad de que pudiera impactar la Tierra en 2029, 2036 o 2068, lo que habría sido devastador.

El riesgo de un impacto en 2029 llegó a alcanzar el 2.7%, lo que le valió a Apophis la calificación más alta jamás registrada en la escala de Turín, un método utilizado para evaluar la amenaza que un asteroide representa para la Tierra.

La ESA señala que investigaciones posteriores descartaron cualquier posibilidad de coalición en los próximos 100 años.

“Sin embargo, las observaciones de radar de Apophis realizadas por el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo Goldstone de la NASA en California y el Observatorio Green Bank en Virginia Occidental en marzo de 2021 mejoraron enormemente nuestro conocimiento de la órbita actual del asteroide y permitieron a los astrónomos descartar finalmente cualquier posibilidad de impacto con la Tierra durante al menos 100 años”, indica la ESA.

Apophis fue eliminado de la lista de Riesgos que mantiene la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA el 26 de marzo de 2021.

¿Por qué el paso del asteroide es importante?

Aunque no signifique ningún riesgo para la Tierra, sus habitantes, los astronautas o los satélites en el espacio, el evento representa una oportunidad sin precedentes para saber de asteroides similares cercanos a nuestro planeta.

Será el acercamiento más próximo de un asteroide de este tamaño del que se tenga conocimiento previo.

“Un asteroide de este tamaño pasa tan cerca de la Tierra solo una vez cada miles de años, en promedio, por lo que es probable que un evento como este no haya ocurrido en ningún momento de la historia humana registrada”, indica la NASA en su sitio web.