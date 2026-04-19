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¿Qué tan peligroso es el asteroide (99942) Apophis, que pasará cerca de la Tierra?

El cuerpo celeste de un diámetro de 375 metros pasará a una distancia menor que los satélites en la órbita geoestacionaria y podrá ser visible desde algunos lugares.
dom 19 abril 2026 06:36 PM
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El sobrevuelo de Apophis será el acercamiento más próximo de un asteroide de este tamaño del que se tenga conocimiento previo. (FOTO: Agencia Espacial Europea)

En cuatro años, un fenómeno astronómico que ocurre una vez en varios miles de años, será visible sin equipos especiales desde distintos lugares de la Tierra. Se trata del paso del asteroide (99942) Apophis.

El 13 de abril de 2029 pasará a menos de 32,000 kilómetros de la superficie terrestre, una distancia menor a la órbita geoestacionaria, de acuerdo con la Agencia Espacial Europea (ESA). El paso será visible en el cielo nocturno a simple vista desde algunas partes de Europa, África y Asia.

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El nombre del satélite hace referencia al dios egipcio del caos y la destrucción, ¿pero este objeto de 365 metros de diámetro representa realmente algún peligro para la Tierra? Esto es lo que sabemos.

¿El satélite Apophis impactará en la Tierra?

El asteroide fue descubierto en 2004. Las primeras observaciones indicaban que existía una pequeña probabilidad de que pudiera impactar la Tierra en 2029, 2036 o 2068, lo que habría sido devastador.

El riesgo de un impacto en 2029 llegó a alcanzar el 2.7%, lo que le valió a Apophis la calificación más alta jamás registrada en la escala de Turín, un método utilizado para evaluar la amenaza que un asteroide representa para la Tierra.

La ESA señala que investigaciones posteriores descartaron cualquier posibilidad de coalición en los próximos 100 años.

“Sin embargo, las observaciones de radar de Apophis realizadas por el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo Goldstone de la NASA en California y el Observatorio Green Bank en Virginia Occidental en marzo de 2021 mejoraron enormemente nuestro conocimiento de la órbita actual del asteroide y permitieron a los astrónomos descartar finalmente cualquier posibilidad de impacto con la Tierra durante al menos 100 años”, indica la ESA.

Apophis fue eliminado de la lista de Riesgos que mantiene la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA el 26 de marzo de 2021.

¿Por qué el paso del asteroide es importante?

Aunque no signifique ningún riesgo para la Tierra, sus habitantes, los astronautas o los satélites en el espacio, el evento representa una oportunidad sin precedentes para saber de asteroides similares cercanos a nuestro planeta.

Será el acercamiento más próximo de un asteroide de este tamaño del que se tenga conocimiento previo.

“Un asteroide de este tamaño pasa tan cerca de la Tierra solo una vez cada miles de años, en promedio, por lo que es probable que un evento como este no haya ocurrido en ningún momento de la historia humana registrada”, indica la NASA en su sitio web.

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Durante su aproximación, Apophis se verá afectado por la gravedad de la Tierra. El lado del asteroide más cercano a nuestro planeta será atraído hacia ella con mayor fuerza que el lado más alejado, lo que generará fuerzas de marea que lo estirarán y comprimirán, y probablemente provocará terremotos y deslizamientos de tierra, y alterará su rotación.

El encuentro también alargará la órbita del asteroide alrededor del Sol. Apophis pertenece actualmente al grupo de asteroides Atens. Los asteroides Atens cruzan la órbita de la Tierra y sus órbitas alrededor del Sol son más pequeñas en amplitud total que la de la Tierra.

Como resultado de su sobrevuelo de la Tierra en 2029, la órbita de Apophis se ampliará. A partir de abril de 2029, pasará a formar parte del grupo Apolo, la familia de asteroides que cruzan la órbita de la Tierra pero cuyas órbitas alrededor del Sol son más amplias que la de nuestro planeta.

Si bien este asteroide no representa riesgo alguno, su sobrevuelo de 2029 ofrece la oportunidad de estudiar de cerca un cuerpo celeste de este tipo y tamaño para preparar una respuesta mejor ante cualquier asteroide que sí lo represente.

¿Cómo se estudiará a Apophis?

Existen esfuerzos internacionales para tener un mejor entendimiento de este asteroide.

La misión Rapid Apophis Mission for Space Safety (Ramses) de la ESA buscará encontrarse con Apophis y acompañar al asteroide durante su sobrevuelo para observar cómo se deforma y cambia por la gravedad de la Tierra, de acuerdo con la página de la agencia europea.

Por su parte, la NASA reutiliza una misión existente a un asteroide y redirigiéndola hacia Apophis. OSIRIS-APEX —que recolectó muestras del asteroide Bennu— llegará a Apophis poco antes de su acercamiento a la Tierra.

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La misión se aproximará a la superficie del asteroide y encenderá sus motores para levantar rocas y polvo sueltos, lo que permitirá a los científicos observar el material que se encuentra justo debajo de la superficie.

De acuerdo con la NASA, es probable que la superficie de Apophis sea similar a las de otros asteroides rocosos como Itokawa, el primer asteroide del que se tomaron muestras y se trajeron a la Tierra para su análisis.

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NASA

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