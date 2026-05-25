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Walmart, Liverpool y Mercado Libre aceleran su apuesta logística

El auge del comercio electrónico obliga a retailers y marketplaces a rediseñar cadenas de suministro y expandir infraestructura.
lun 25 mayo 2026 05:55 AM
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Empresas de retail y marketplaces reforzaron operaciones logísticas y centros de distribución rumbo al Hot Sale 2026, una de las temporadas de mayor demanda para el ecommerce en México. (Foto: Mara Echeverría / Expansión.)

La logística se convirtió en el nuevo campo de batalla del comercio electrónico en México. Lo que comenzó como una necesidad para atender temporadas de alta demanda, como Hot Sale, Cyber Monday o Black Friday, evolucionó hacia un cambio estructural para retailers y marketplaces, obligados a rediseñar sus cadenas de suministro ante consumidores que demandan entregas cada vez más rápidas, mayor disponibilidad de inventario y experiencias de compra sin fricción.

El fenómeno ocurre mientras el ecommerce gana peso dentro del consumo nacional. De acuerdo con el Estudio de Venta Online 2026 de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el comercio electrónico en México ya mueve 941,000 millones de pesos y alcanza 77.2 millones de compradores, con un crecimiento 25 veces mayor al PIB. Tan solo para esta edición del Hot Sale, que inicia este lunes, la AMVO proyecta ventas por más de 200,000 millones de pesos, de las cuales 21% se realizarán en línea.

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La presión operativa alcanza tanto a los jugadores nacidos en internet como a las cadenas tradicionales. La diferencia es que todos coinciden en que competir en ecommerce ya no depende únicamente de ofrecer precios bajos o catálogos amplios, sino de la capacidad para mover mercancía con velocidad y precisión.

Del pallet al pedido individual

Esa transformación está modificando incluso la forma en que funcionan los centros de distribución. Mientras la logística tradicional estaba diseñada para mover pallets y cajas completas hacia tiendas físicas, el ecommerce obliga a procesar miles de pedidos individuales, redistribuir inventarios en tiempo real y sostener promesas de entrega cada vez más agresivas.

“Un cliente pide un teléfono y una pluma, no un pallet de teléfonos”, resume Gastón Wainstein, vicepresidente senior de Supply Chain y Real Estate de Walmart de México.

La compañía automatizó su centro de distribución Mega Park, en Tepotzotlán, Estado de México, para aumentar velocidad de entrega, capacidad operativa y precisión en pedidos. El proyecto permitirá manejar hasta 10 veces más volumen que una instalación tradicional y forma parte de una estrategia más amplia donde Walmart anunció una inversión de 4,000 millones de pesos para fortalecer operaciones en el Estado de México, además de otros 400 millones de pesos previamente destinados a la automatización del complejo.

“Preparamos nuestra logística para superar la expectativa del cliente”, dijo Cristian Barrientos, presidente y director general de Walmart de México, quien sostiene que la estrategia busca “ganar por precio, surtido y logística”.

El ecommerce representa cerca de 8% de las ventas de Walmart de México, pero el crecimiento sostenido del canal está obligando a acelerar ajustes operativos. Según la empresa, las nuevas herramientas también permiten reducir tiempos de capacitación operativa de hasta 14 días a sólo dos.

La carrera por entregar el mismo día

La necesidad de acercar inventarios al consumidor también está empujando a los marketplaces a expandir agresivamente su infraestructura. En Mercado Libre , la apuesta combina inteligencia artificial, centros de fulfillment y una red aérea para sostener entregas rápidas en prácticamente todo el país.

La compañía ya opera más de 100 nodos logísticos distribuidos estratégicamente en México y 16 centros de distribución fulfillment, donde almacena inventario de vendedores dependiendo de la ubicación de la demanda.

“No son 100 ciudades, son nodos específicos ubicados de forma estratégica de acuerdo con análisis de densidad que nos ayudan a acercarnos más al usuario final”, afirma Omar Ramírez, director senior de logística de Mercado Libre.

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La empresa reforzó además su operación aérea y operará siete aviones diarios conectados desde su hub en Querétaro para acelerar entregas hacia ciudades lejanas.

“Nuestro hub aéreo está en Querétaro. Desde ahí concentramos la interconexión logística y llegamos en tiempo récord hasta Tijuana, Ciudad Juárez, Hermosillo, Mérida o Cancún”, detalla Ramírez.

La velocidad se volvió uno de los principales diferenciadores competitivos. Mientras durante Hot Sale 2025 Mercado Libre ofrecía entregas el mismo día en 26 ciudades, este año amplió la cobertura a 37 ciudades.

“Si compras hasta las tres o cuatro de la tarde, dependiendo de la ciudad, podemos entregar el mismo día”, explica el directivo.

Detrás de esa promesa operan algoritmos de machine learning que definen qué productos almacenar en cada centro de distribución, cómo acomodarlos y qué vehículos utilizar para cada ruta. “Cualquiera puede hacer entregas, pero no de forma eficiente”, sostiene Ramírez.

La compañía también incorporó más de 1,000 vehículos eléctricos para la última milla y fortaleció modelos flexibles como Mercadoenvíos Extra, donde conductores independientes toman rutas bajo demanda desde una aplicación.

Retail tradicional acelera transformación logística

La transformación también alcanzó a las tiendas departamentales, históricamente más enfocadas en surtir grandes almacenes físicos. El Puerto de Liverpool inició desde 2022 una reorganización logística con la Plataforma Logística Arco Norte (PLAN), un complejo ubicado en Jilotepec, Estado de México, que implicó una inversión de 25,000 millones de pesos.

La empresa trasladó progresivamente sus operaciones hacia el nuevo hub logístico, diseñado para soportar el crecimiento de sus canales digitales y aumentar capacidad de distribución. Durante la implementación de la primera fase del proyecto, Liverpool casi triplicó la capacidad que tenía en su almacén de Huehuetoca, alcanzando 2.5 veces más mercancía y duplicando la capacidad para atender clientes en un mismo día.

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La migración operativa provocó afectaciones temporales en la distribución de ropa y calzado importado a inicios de este año, reflejando el nivel de complejidad que implica rediseñar cadenas logísticas para ecommerce. Gonzalo Gallegos, director de finanzas de la empresa, adelantó que con la regularización de las operaciones mejoraría la disponibilidad de mercancía.

El ajuste ocurre mientras el negocio digital gana mayor peso dentro de la compañía. Durante el primer trimestre del año, el crecimiento del GMV —valor bruto de mercancías vendidas— de las ventas digitales de Liverpool aumentó 12.4% frente al mismo periodo del año anterior.

Más allá de las diferencias entre supermercados, marketplaces o tiendas departamentales, las empresas enfrentan el mismo reto: adaptar estructuras construidas para el retail físico a una dinámica donde millones de consumidores esperan entregas más rápidas, inventarios disponibles y operaciones capaces de responder a picos de demanda prácticamente en tiempo real.

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Hot Sale e-commerce

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