La presión operativa alcanza tanto a los jugadores nacidos en internet como a las cadenas tradicionales. La diferencia es que todos coinciden en que competir en ecommerce ya no depende únicamente de ofrecer precios bajos o catálogos amplios, sino de la capacidad para mover mercancía con velocidad y precisión.

Del pallet al pedido individual

Esa transformación está modificando incluso la forma en que funcionan los centros de distribución. Mientras la logística tradicional estaba diseñada para mover pallets y cajas completas hacia tiendas físicas, el ecommerce obliga a procesar miles de pedidos individuales, redistribuir inventarios en tiempo real y sostener promesas de entrega cada vez más agresivas.

“Un cliente pide un teléfono y una pluma, no un pallet de teléfonos”, resume Gastón Wainstein, vicepresidente senior de Supply Chain y Real Estate de Walmart de México.

La compañía automatizó su centro de distribución Mega Park, en Tepotzotlán, Estado de México, para aumentar velocidad de entrega, capacidad operativa y precisión en pedidos. El proyecto permitirá manejar hasta 10 veces más volumen que una instalación tradicional y forma parte de una estrategia más amplia donde Walmart anunció una inversión de 4,000 millones de pesos para fortalecer operaciones en el Estado de México, además de otros 400 millones de pesos previamente destinados a la automatización del complejo.

“Preparamos nuestra logística para superar la expectativa del cliente”, dijo Cristian Barrientos, presidente y director general de Walmart de México, quien sostiene que la estrategia busca “ganar por precio, surtido y logística”.

El ecommerce representa cerca de 8% de las ventas de Walmart de México, pero el crecimiento sostenido del canal está obligando a acelerar ajustes operativos. Según la empresa, las nuevas herramientas también permiten reducir tiempos de capacitación operativa de hasta 14 días a sólo dos.

La carrera por entregar el mismo día

La necesidad de acercar inventarios al consumidor también está empujando a los marketplaces a expandir agresivamente su infraestructura. En Mercado Libre , la apuesta combina inteligencia artificial, centros de fulfillment y una red aérea para sostener entregas rápidas en prácticamente todo el país.

La compañía ya opera más de 100 nodos logísticos distribuidos estratégicamente en México y 16 centros de distribución fulfillment, donde almacena inventario de vendedores dependiendo de la ubicación de la demanda.

“No son 100 ciudades, son nodos específicos ubicados de forma estratégica de acuerdo con análisis de densidad que nos ayudan a acercarnos más al usuario final”, afirma Omar Ramírez, director senior de logística de Mercado Libre.