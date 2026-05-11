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Roman, el telescopio de 43,000 millones de dólares con el que la NASA quiere rehacer el mapa del universo

La NASA apuesta que con esta tecnología se obtenga 20,000 terabytes de información en sus cinco años de operación. Ayudará a explorar exoplanetas, agujeros negros y materia oscura.
lun 11 mayo 2026 05:55 PM
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El telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA fue fotografiado en la sala limpia más grande del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la agencia en Greenbelt, Maryland. (Foto: NASA/Scott Wiessinger)

El telescopio espacial Nancy Grace Roman, la próxima gran misión espacial de la NASA para septiembre de este año, tiene objetivos ambiciosos, como buscar nuevos planetas, galaxias, agujeros negros ocultos o incluso estrellas de neutrones que son prácticamente invisibles.

Con un costo aproximado de 43,000 millones de dólares y la participación de más de 1,000 ingenieros y técnicos, Roman genera gran expectativa e incluso comparaciones con otros telescopios como James Webb, aunque son completamente diferentes. Así es esta tecnología.

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Roman, el nuevo telescopio millonario de la NASA

Uno de los principales objetivos de Roman es construir uno de los mapas más grandes y detallados del universo jamás realizados. Para esta magnitud de tarea, combina tecnología de óptica avanzada, sensores infrarrojos de alta precisión y capacidades masivas de procesamiento de datos.

Está compuesto por un espejo principal, y otros nueve adicionales, estructuras de soporte y componentes eléctricos.

El espejo principal, de 2.4 metros de diámetro, se encargará de captar y enfocar la luz de objetos cósmicos cercanos y lejanos. El cambio de visión será al menos 100 veces más que el telescopio Hubble.

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Roman será sometido a las pruebas finales antes de ser trasladado al sitio de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida en el verano boreal de 2026, para los preparativos de su lanzamiento. (Foto: NASA/Sophia Roberts)

Además, funciona con un conjunto de detectores que se encargará de decodificar la luz en señales eléctricas para luego ser procesadas en imágenes de 288 megapixeles, considerada como una de las más potentes construidas para una misión espacial

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“Roman utiliza sensores de última generación que se basan en la tecnología de los detectores del infrarrojo en los instrumentos de los telescopios Hubble y Webb de la NASA. Sin embargo, el plano focal de Roman es mucho más grande, lo que permite capturar un campo de visión mucho mayor”, afirmó Greg Mosby, astrofísico investigador en el centro Goddard de la NASA.

Se espera que en sus cinco años de funcionamiento, Roman acumule un archivo de datos de 20,000 terabytes para que los investigadores puedan identificar y estudiar a 100,000 exoplanetas, energía oscura, materia oscura, millones de galaxias, estrellas y fenómenos raros que no hayan sido identificados.

Una de sus misiones es proporcionar la visión más profunda del centro de la Vía Láctea, que consiste en una densa agrupación de estrellas con un agujero negro supermasivo.

Roman no reemplazará al Webb

El nuevo telescopio ha sido objeto de comparación con otros instrumentos de la misma agencia, uno de ellos es James Webb, uno de los más potentes y complejos jamás construidos. Sin embargo, tienen objetivos diferentes.

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Webb está diseñado para observar regiones pequeñas con enorme profundidad y detalle, mientras que Roman funcionará como un “cartógrafo cósmico”, capaz de construir mapas gigantescos del universo.

Las observaciones no son excluyentes, al contrario. La combinación de ambos puede transformar la astronomía en la próxima década. Mientras Roman localizará objetos y fenómenos masivos, Webb analizará algunos de ellos con alta precisión.

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¿Cuándo es el lanzamiento?

Inicialmente, la NASA contemplaba lanzar la misión desde el Complejo de Lanzamiento 39A del Centro Espacial Kennedy, en Florida, hasta mayo de 2027; sin embargo, la fecha fue adelantada a septiembre de 2026.

Será lanzado al espacio en el cohete Falcon Heavy de SpaceX, la empresa de Elon Musk. De acuerdo con una publicación de la NASA en 2022, el costo total de esta acción es de aproximadamente 255 millones de dólares, lo que incluye el lanzamiento y otros conceptos relacionados con la misión.

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