Crecen depresión y ansiedad entre sectores de la sociedad mexicana

Mayoría de mexicanos, lejos de visitar a especialistas en salud mental
De acuerdo con el reporte de Axa, aunque existe una cantidad importante de personas que padecen algún tipo de trastorno como ansiedad, depresión o estrés, la mayoría no ha visitado a especialistas en salud mental, con un 55% de los encuestados.
El 45% restante reconoció haber visitado al menos una vez a un especialista de salud mental.
Aunque se trata de un punto crucial influyen factores externos, siendo el costo de la terapia y tratamientos la principal razón, aunque también existe un porcentaje importante de personas que consideran que, a pesar de padecer algún tipo de trastorno, considera que no requiere atención médica.
Además, también existe un importante miedo a los estigmas que rodean a la salud mental. Además, el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) también ha ganado popularidad en este campo.
Estos son los factores que influyen para que las personas con algún tipo de trastorno no acuda con un especialista:
- 50%: Costo de la consulta médica y tratamiento.
- 35%: Dificultad para encontrar un espacio libre entre responsabilidades para atenderse.
- 18%: Creencia de que no hay necesidad de atención médica.
- 17%: Acceso limitado a profesionales de la salud.
- 13%: Miedo a ser estigmatizado o juzgado negativamente.
- 11%: Preferencia de utilizar herramientas de IA para atenderse.
- 10%: Percepción de que buscar ayuda médica es inútil y no hay mejoras.
- 9%: Experiencias negativas previas con especialistas de la salud.
- 6%: Preocupación por lo que mi empleador y compañeros de trabajo piensen de mis temas de salud mental.
- 5%: Preferencia de automedicarse con otros remedios o terapias alternativas.