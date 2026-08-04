Crecen depresión y ansiedad entre sectores de la sociedad mexicana

Inestabilidad económica y laboral, los principales detonantes de trastornos de salud mental

El reporte también señala que de toda la población evaluada, el 36% reportó padecer alguna enfermedad mental, mientras que el 21% reportó haber sido diagnosticada clínicamente con algún padecimiento.

A diferencia del apartado sobre sectores propensos a desarrollar depresión, ansiedad o estrés, este rubro es liderado por el sector de 35 a 44 años de edad, donde el 46% de los encuestados de dicha edad dijeron tener algún padecimiento, y el 28% compartió tener un diagnóstico clínico.

El reporte señala que el 75% de los encuestados reconocieron que sus problemas de salud mental son detonados por más de un solo factor, pues, en promedio son 5.4 las situaciones que generar preocupación entre las personas.

Estas son algunas de las situaciones que más preocupan a las personas con depresión, ansiedad o estrés:

- 39%: Exposición constante a malas noticias en los medios.

- 36%: Disturbios políticos o sociales.

- 36%: Estrés relacionado con el trabajo.

- 33%: Uso excesivo de redes sociales y dispositivos digitales.

- 33%: Soledad y aislamiento.

- 32%: Presión por adaptarse al uso de nuevas tecnologías, incluyendo IA.

- 32%: Paternidad/maternidad, retos de criar hijos.

- 30%: Cambio climático.

- 27%: Inestabilidad geopolítica.

- 26%: Dificultad por encontrar balance entre el trabajo y la vida personal.

- 24%: Miedo a quedarse fuera de algo por tendencias de redes sociales (FOMO, fear of missing out).