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Ciencia y Salud

Crecen depresión y ansiedad entre sectores de la sociedad mexicana

El estudio Axa Mind Health Report señala cuáles son algunas de las causas que detonan trastornos de salud mental entre los mexicanos.
mar 04 agosto 2026 05:21 PM
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De acuerdo con el estudio, son distintos los factores que detonan situaciones como depresión, ansiedad y estrés. (MAKSIMS_LIENE/Getty Images/iStockphoto)

Aunque ha crecido la apertura para hablar de temas que antes eran considerados “tabú”, como es el caso de la salud mental, en México se registra una “ola silenciosa” de jóvenes y otros sectores de la población que se ven afectados por padecimientos de este tipo.

De acuerdo con el Axa Mind Health Report 2026 , el 40% de los jóvenes de entre 18 y 24 años están propensos a desarrollar síntomas de depresión, estrés o ansiedad. Esta cifra disminuye conforme la edad avanza.

En total, para la realización de este estudio participaron 1,000 personas de diferentes grupos de edades.

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Inestabilidad económica y laboral, los principales detonantes de trastornos de salud mental

El reporte también señala que de toda la población evaluada, el 36% reportó padecer alguna enfermedad mental, mientras que el 21% reportó haber sido diagnosticada clínicamente con algún padecimiento.

A diferencia del apartado sobre sectores propensos a desarrollar depresión, ansiedad o estrés, este rubro es liderado por el sector de 35 a 44 años de edad, donde el 46% de los encuestados de dicha edad dijeron tener algún padecimiento, y el 28% compartió tener un diagnóstico clínico.

El reporte señala que el 75% de los encuestados reconocieron que sus problemas de salud mental son detonados por más de un solo factor, pues, en promedio son 5.4 las situaciones que generar preocupación entre las personas.

Estas son algunas de las situaciones que más preocupan a las personas con depresión, ansiedad o estrés:

- 39%: Exposición constante a malas noticias en los medios.

- 36%: Disturbios políticos o sociales.

- 36%: Estrés relacionado con el trabajo.

- 33%: Uso excesivo de redes sociales y dispositivos digitales.

- 33%: Soledad y aislamiento.

- 32%: Presión por adaptarse al uso de nuevas tecnologías, incluyendo IA.

- 32%: Paternidad/maternidad, retos de criar hijos.

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- 30%: Cambio climático.

- 27%: Inestabilidad geopolítica.

- 26%: Dificultad por encontrar balance entre el trabajo y la vida personal.

- 24%: Miedo a quedarse fuera de algo por tendencias de redes sociales (FOMO, fear of missing out).

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Mayoría de mexicanos, lejos de visitar a especialistas en salud mental

De acuerdo con el reporte de Axa, aunque existe una cantidad importante de personas que padecen algún tipo de trastorno como ansiedad, depresión o estrés, la mayoría no ha visitado a especialistas en salud mental, con un 55% de los encuestados.

El 45% restante reconoció haber visitado al menos una vez a un especialista de salud mental.

Aunque se trata de un punto crucial influyen factores externos, siendo el costo de la terapia y tratamientos la principal razón, aunque también existe un porcentaje importante de personas que consideran que, a pesar de padecer algún tipo de trastorno, considera que no requiere atención médica.

Además, también existe un importante miedo a los estigmas que rodean a la salud mental. Además, el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) también ha ganado popularidad en este campo.

Estos son los factores que influyen para que las personas con algún tipo de trastorno no acuda con un especialista:

- 50%: Costo de la consulta médica y tratamiento.

- 35%: Dificultad para encontrar un espacio libre entre responsabilidades para atenderse.

- 18%: Creencia de que no hay necesidad de atención médica.

- 17%: Acceso limitado a profesionales de la salud.

- 13%: Miedo a ser estigmatizado o juzgado negativamente.

- 11%: Preferencia de utilizar herramientas de IA para atenderse.

- 10%: Percepción de que buscar ayuda médica es inútil y no hay mejoras.

- 9%: Experiencias negativas previas con especialistas de la salud.

- 6%: Preocupación por lo que mi empleador y compañeros de trabajo piensen de mis temas de salud mental.

- 5%: Preferencia de automedicarse con otros remedios o terapias alternativas.

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El estudio también revela un notable crecimiento en el uso de herramientas de IA para tratar temas de salud mental, pues el 71% de los encuestados reconoció haber recorrido al menos una vez a este tipo de herramientas para tratar temas relacionados con salud mental.

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Depresión Salud Mental

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