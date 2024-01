¿Por qué las primeras pensiones bajo el esquema Afore son bajas?

“Cuando se empiezan a pensionar, nos damos cuenta en el Seguro Social que las pensiones eran de hasta 4,000 pesos; una ridiculez de pensión”, agregó Carlos Fernández, director general del despacho CFE seguros y fondos de inversión.

Este problema comenzó a vislumbrase entre 2014 y 2015, cuando se hicieron los primeros análisis del panorama que tendían los primeros pensionados con la Ley 97, recordó Rodríguez.

“Se viene una crisis de pensiones los próximos 10 o 20 años”, anticipó Alejandro Molina Ayala, asesor en protección y planeación financiera especialista en temas de retiro.

El problema de las pensiones en México comenzó cuando la pirámide poblacional comenzó a invertirse, y cada vez había más gente mayor comparada contra quienes estaban en edad laboral.

Para este año el gobierno destinará 1.99 billones de pesos para el pago de pensiones, el 5% del producto interno bruto. Se esperaba alcanzar ese porcentaje hasta el año 2030, dentro de seis años, de acuerdo con el documento El sistema de pensiones en México, elaborado por Héctor Villarreal y Alejandra Macías, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Carina (CEPAL) en 2020.

¿Por qué las pensiones son bajas?

Una de las razones por las que el monto de la pensión es baja tiene que ver con el monto que se destina al ahorro para el retiro.

A partir de la entrada en vigor de la Ley 97, señalaron los entrevistados, la aportación para el ahorro para el retiro rondaba el 6%.

Fernández señala que las aportaciones para el retiro han sido bajas (5.950% del patrón y 2.125% del trabajador en la Ley 73, y 5.150% del patrón y 1.125% del trabajador en la Ley 97), sin embargo, antes de las cuentas individuales el ahorro de todos los trabajadores se juntaba en una sola cuenta.

Al crear las cuentas individuales de ahorro se acabaron los grandes montos y, por ende, los intereses se redujeron.

Además, señaló Fernández, hay otros cuatro factores que inciden en las bajas pensiones:

1. En muchos casos los patrones no registraban a sus trabajadores en el IMSS.

2. No pagaban las cuotas de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV).

3. Los instrumentos en los que las Afore invierten el dinero del trabajador no otorgan muchos rendimientos.

4. Las Afores cada vez cobraban comisiones más altas.

Para el año 2032 se volverá a revisar el sistema de pensiones para hacerle ajustes, en caso de ser necesario, adelantó Fernández.