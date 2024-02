Subir la tasa de reemplazo costará hasta 2% del PIB en 10 años: Citibanamex

El análisis del banco detalla que la propuesta de reforma, que se presentará el lunes 5 de febrero , tiene que dejar muy claro a qué tipo de trabajadores busca ayudar.

"Pretender una tasa de reemplazo de 100% es excesivo cuando se observa lo que otros países hacen y cuando se reconocen las muy diferentes necesidades entre personas de la tercera edad y las más jóvenes", destacó el banco en su reporte.

Añade que tiene que reconocerse que el sistema de pensiones en México tiene un problema ante la elevada tasa de informalidad que hay y que un trabajador típico sólo cotiza la mitad de los años que trabaja.

¿Qué es una tasa de reemplazo?

La tasa de reemplazo es la división entre el salario y la pensión mensuales.

Para aquellas personas que empezaron a trabajar antes del 1 de julio de 1997 y que están bajo la Ley 73, la tasa de reemplazo depende del nivel salarial y de las semanas/años cotizados.

Ello implica que no depende de cuánto se contribuyó o cotizó, explica Citibanamex. Dado que es una pensión vitalicia, tampoco depende de la esperanza de vida probable del retirado (el riesgo de longevidad lo asume el gobierno). Tampoco depende de que las cotizaciones (muy bajas) sean invertidas o no (esto último es lo que ha ocurrido), ni de cuánto sea su rendimiento, el manejo de esas eventuales inversiones no es relevante para el trabajador.

Para las personas que están bajo la Ley 97, la tasa de reemplazo está determinada en parte por los años de cotización, con la ventaja de que bastan 10 años para tener derecho a una pensión mínima.