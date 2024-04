Evita estos errores al presentar tu declaración anual

Si no has presentado tu declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria (SAT) recuerda que tienes hasta el 30 de abril para hacerlo, y considera estos detalles para no caer en errores al realizarla.

Usualmente la declaración anual viene precargada, tú debes cerciorarte de que la información precargada sea correcta, y en caso de ser incorrecta deberás corregirla de manera manual.