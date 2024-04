Daño de empresas fantasma al erario público supera los 40 bdp

Características de las empresas fantasma

No obstante, las empresas fantasma no son empresas porque no son fuente generadora de empleo ni generan riqueza, es decir; no hay ánimo de emprendimiento por quienes las crean.

Están constituidas ante Notario Público y cuentan con un RFC asignado por el SAT. Los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) que emiten no son falsos porque son legalmente expedidos desde la plataforma del SAT, por lo que no son del todo “fantasma”, detalla el documento de MCCI.

Sin embargo, las personas físicas que figuran como dueñas de dichas empresas, o quienes las constituyen mediante prestanombres, identificaciones falsas o robo de identidades, sí merecen el apelativo de “fantasma”. Además, los bienes o servicios que supuestamente proveen y que se indican en los comprobantes fiscales que emiten en realidad no existen o nunca se prestaron, por lo que en ese sentido sus operaciones son “fantasma”.

¿Para qué sirven las empresas fantasma?

Las empresas fantasma son multifuncionales: pueden realizar operaciones falsas para evadir impuestos o celebrar contratos inexistentes de obras y servicios públicos. También se utilizan para lavar dinero y transferirlo a paraísos fiscales o traerlo de vuelta a México

Como producto de esas malas prácticas, para el ejercicio fiscal de 2014 se reformó el Código Fiscal de la Federación en el cual se incluyó el artículo 69-B. Esta legislación otorgó al SAT la atribución de investigar y sancionar a los emisores de facturas falsas. Parte de las sanciones fue su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).