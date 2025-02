Guerra de aranceles en pausa: México y EU llegan a acuerdo, últimas noticias

La provincia canadiense de Ontario, corazón económico del país, anunció que prohibía a las empresas estadounidenses participar en contratos públicos, lo que les hará "perder decenas de miles de millones de dólares en nuevos ingresos", según el primer ministro Doug Ford.

"Canadá no inició esta pelea con Estados Unidos, pero créanme que estamos listos para ganarla", dijo.

Starting today and until U.S. tariffs are removed, Ontario is banning American companies from provincial contracts.

Every year, the Ontario government and its agencies spend $30 billion on procurement, alongside our $200 billion plan to build Ontario. U.S.-based businesses will…

— Doug Ford (@fordnation) February 3, 2025