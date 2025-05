Gobierno y bancos acuerdan aumentar 3.5% anual el financiamiento a pymes

Además del impulso al crédito, las partes acordaron apoyar con educación financiera para las micro, pequeñas y medianas empresas; digitalización, formalización y bancarización cadenas de suministro; simplificación regulatoria; fortalecer tribunales especializados en materia mercantil; garantías de la banca de desarrollo en el financiamiento, e información financiera contable.

Durante su participación, Sheinbaum dijo que es optimista sobre el rumbo de la economía mexicana y resaltó el avance de varios indicadores positivos como el empleo, la inflación, mejoras en materia de seguridad.

Sin embargo, dijo que no se puede hablar de prosperidad en México si esta no es compartida y si no llega a los que menos tienen.

En el evento, frente a los banqueros, la presidenta dijo que uno de los problemas que tiene el país es el acceso al crédito, apenas de 33% del PIB, en comparación con otras naciones como Perú, con 46%, o Colombia, con 42%.

Un objetivo del gobierno y de la banca es que debe haber mayor acceso al crédito si queremos crecimiento y si queremos bienestar, explicó.

Durante la reunión, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, también enfatizó que uno de los grandes pendientes en el país es el apoyo al desarrollo de las unidades económicas más pequeñas.

Detalló que en México el 99.8% de los negocios son pymes y que en su conjunto generan 70% de los empleos, pero solo 4.4% cuentan con financiamiento bancario.

“Es importante que las autoridades y bancos reconozcan esta situación para cerrar la brecha al crédito para incrementar bienestar, reducir desigualdades e impulsar el crecimiento económico”.