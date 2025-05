Trump ignoró las alertas sobre aranceles y lleva a EU a un nuevo récord de déficit comercial

¿Se mantendrá un déficit elevado?

A corto plazo, el próximo informe del Censo aún puede reflejar importaciones elevadas. Sin embargo, durante el verano, este efecto puede diluirse. Si Estados Unidos entra en recesión, como anticipan algunas proyecciones, el consumo de automóviles, viviendas y bienes industriales caerá. Eso puede reducir las importaciones y el déficit. En los últimos ciclos recesivos (1991, 2001, 2008), ocurrió lo mismo.

El problema estructural se ubica en otro terreno, dice el PPI. La relación entre ahorro e inversión. La balanza comercial siempre refleja esa diferencia. Si el Congreso aprueba nuevos recortes fiscales mayores al ingreso que generarán los aranceles, el déficit fiscal aumentará.

En ese caso, a menos que el ahorro privado crezca de manera inesperada o la inversión empresarial se desplome, el déficit comercial seguirá su ascenso. Esa fue la ruta que siguió el país durante el primer mandato de Trump: más aranceles, menos ingresos, y un déficit mayor.

Además, los efectos de los aranceles van más allá del comercio. La participación de la manufactura en el PIB cayó de 10.9% en 2018 a 9.9% actual. El encarecimiento de insumos clave como acero, aluminio, minerales críticos y componentes electrónicos, todos afectados por aranceles de 10% a 25%, debilitó la competitividad industrial. El reciente decreto del 2 de abril amplió las tarifas a más de 500 categorías de productos.

Según el Banco de la Reserva Federal de Dallas, los aranceles no reducen el déficit si el país gasta más de lo que produce. En su último reporte, advirtió que las medidas proteccionistas reducen la inversión extranjera, lo que frena el crecimiento. El National Bureau of Economic Research coincide: para que los aranceles funcionen, deben cumplirse condiciones muy específicas sobre las preferencias del consumidor. En Estados Unidos, esas condiciones no se presentan. La demanda de bienes importados apenas reacciona al precio. Aunque suban los costos, las cantidades no bajan.

La narrativa del gobierno de Trump enfrenta una contradicción frontal. Los indicadores que buscaba corregir: déficit, producción industrial, autosuficiencia, empeoran. La pregunta de los expertos ya no es si los aranceles funcionan, es por qué se insiste en una receta que agrava el problema.