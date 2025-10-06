Publicidad

Economía

Grupo México, de Germán Larrea, lanza plan agresivo para comprar Banamex

En un segundo intento por adquirir el banco, el empresario busca tener el control total del banco desplegando su valor en el mercado, pero los analistas advierten de un trasfondo político.
lun 06 octubre 2025 05:55 AM
Germán Larrea busca ser el dueño mayoritario de Banamex. (Tomas Bravo/REUTERS)

En un movimiento que ni en Banamex se esperaban, Grupo México, de Germán Larrea, lanzó una oferta con la que busca obtener 100% del control del banco.

La apuesta, considerada ‘agresiva’ por analistas, refleja el interés del segundo hombre más rico de México en un negocio que, pese a haber perdido posición en el mercado, realiza inversiones para reposicionarse.

Citi dio a conocer que no había recibido una oferta, pero que, de presentarse, el banco la revisará ‘de manera responsable'.

“Hay una gran oportunidad de negocio porque se puede comprar muy barato”, dijo en entrevista Gabriel Reyes Orona, exmiembro de Banxico y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“En segunda, le posiciona en un sector que va a ser clave y le da la capacidad de fondear la operación, porque hay mucho capital disponible e interesada en refugiarse en el mercado bancario”, añadió.

Grupo México de Germán Larrea quiere el 100% de Banamex y busca comprar parte de Chico Pardo
Grupo México insiste en comprar Banamex; va por el 100% del banco

Banamex es el cuarto banco más grande en el país por número de activos, con 1.1 billones de pesos, lo que representa 7.19% de los activos totales del sistema, de acuerdo con datos de la CNBV.

“Banamex ha hecho avances significativos para reducir costos, solidificar su base de ingresos y aumentar su potencial de utilidades”, señaló recientemente Moody’s en un reporte.

La firma destacó que pese a que la rentabilidad de Banamex es modesta en comparación con BBVA, Santander o Banorte, las inversiones en digitalización y mejora operativa podrán ayudarlo a crecer hacia 2027.

La cartera de crédito asciende a 486,300 millones de pesos mientras que la captación es de 763,127 millones. En promedio, las utilidades del banco en los últimos años es de 22,000 millones.

¿Quién es Germán Larrea, 'Rey del Cobre' que quiere comprar Banamex (por segunda vez)?
¿Quién es Germán Larrea, el 'Rey del Cobre' que quiere comprar Banamex (por segunda vez)?

No pasó desapercibido el tono del comunicado de Grupo México, que según Álvaro Vértiz, country head de DGA Group, consideró que Grupo México no está dispuesto a compartir el negocio, o al menos, quiere tener más control sobre quiénes podrían ser sus socios.

Cuando Larrea buscaba en 2023 comprar al banco, justo antes de que se cayeran las negociaciones, algunos analistas decían que 'el rey del cobre' pondría en el Consejo de Administración a Pedro Aspe y a Javier Arrigunaga, ambos exfuncionarios de Banamex.

Fernando Chico Pardo, por su parte, parece tener el respaldo de Roberto Hernández, ya que es cuñado del expropietario y exdirector general del banco.

“Sí veo personajes políticos detrás de las dos propuestas”, destacó Gabriel Reyes.

Para Álvaro Vértiz, las intenciones de Larrea al querer comprar el 25% de Banamex también dan señales de que hace un guiño al gobierno para que vea que el banco queda al 100% en manos mexicanas.

Cuando Citigroup anunció la venta, en 2022, se consideró que el gobierno quería intervenir en esta operación debido a los requisitos que impuso: el pago de impuestos, que los compradores fueran mexicanos y sin adeudos ante SAT, así como evitar despidos de trabajadores.

Qué significa la entrada de Fernando Chico Pardo a Banamex y los riesgos que ven las calificadoras
Banamex tiene el reto de reducir morosidad y mejorar rentabilidad

Esa serie de requisitos, aunado a los desencuentros que tuvo entonces Larrea con López Obrador, provocó que la compra del banco no se concretara y así fue como Citigroup decidió que la salida a Bolsa era la opción que "más le gustaba".

Fernando Chico Pardo dijo recientemente que el gobierno de Claudia Sheinbaum no había impuesto o sugerido ninguna condición cuando externó sus intenciones de comprar al banco.

‘Casos tóxicos’ que atender

Para Gabriel Reyes, Citi debe atender los ‘casos tóxicos’ que hay al interior de Banamex, es decir, casos de corrupción y de demandas que siguen en proceso.

Uno de estos casos está relacionado con Oceanografía; otro, con Axis Asset Management.

En 2014, Oceanografía fue acusada de un fraude millonario de más de 5,300 millones de pesos contra Banamex y Citigroup, supuestamente por haber obtenido créditos con contratos falsificados con Pemex, y poco después entró en concurso mercantil.

La CNBV impuso una multa de 29.9 millones de pesos en octubre de ese año contra Citibanamex por omitir la creación de mecanismos de control eficientes que le permitieran al banco verificar que los empleados de la contraloría interna cumplieran con sus funciones.

El asunto derivó en el despido de 11 personas.

El caso de Oceanografía puso en duda, en 2022 y 2023, que Citigroup pudiera vender Banamex ante las denuncias que la empresa impuso en tribunales estadounidenses.

En mayo de este año, Citigroup recibió una demanda de más de 1,000 millones de dólares que lo acusaba de orquestar y ocultar el fraude de Oceanografía.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones, en Miami, dijo que 30 vendedores, acreedores y tenedores de bonos de Oceanografía alegaron que Citigroup ayudó sustancialmente al fraude, y que un juez de primera instancia se equivocó al desestimar el caso.

En el caso de Axis Asset Management, la firma —dirigida por Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz— demandó en septiembre de este año por 53 millones de dólares, de acuerdo con información de Bloomberg.

Todo empezó cuando en 2012, Axis creó un fideicomiso para financiar empresas e infraestructura mexicanas.

La firma se denominó como administrador y Banamex como fideicomisario de los certificados emitidos en 2013, destinados a recaudar capital de fondos de pensiones mexicanos controlados por Banamex y Sura Asset Management.

Los fondos financiaron a Oro Negro, un operador de plataformas petroleras fundado por Gil White y otros socios. En 2017, Oro Negro se acogió a la protección por bancarrota en México, tras enfrentar dificultades derivadas de la caída del precio del petróleo.

Gabriel Reyes señala que estos son algunos de los casos que Citigroup debe resolver antes de concretar una venta.

“Si no es así, a la larga todos lo pagamos porque (estos casos) acaban deteriorando al banco y al cabo de un tiempo hay que rescatarlo”, advirtió.

