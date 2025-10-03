Publicidad

Empresas

¿Quién es Germán Larrea, el 'Rey del Cobre' que quiere comprar Banamex (por segunda vez)?

La nueva oferta de Larrea por Banamex apunta a fortalecer la competitividad del banco bajo supervisión regulatoria mexicana.
vie 03 octubre 2025 05:54 PM
¿Quién es Germán Larrea, 'Rey del Cobre' que quiere comprar Banamex (por segunda vez)?
Germán Larrea estudió Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac. (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Germán Larrea es un hombre conocido ampliamente en el sector minero por Grupo México y su producción de cobre, firma que cuenta con otros segmentos de negocio como el de transportes e infraestructura petrolera. De forma más reciente, el empresario destaca por hacer una segunda propuesta para comprar Banamex; sin embargo, Fernando Chico Pardo ya hizo una oferta inicial para comprar el 25% de Banamex.

Grupo México asegura que ahora pone sobre la mesa términos más atractivos y plantea un múltiplo de 0.80 veces el valor en libros para concretar la operación.

La propuesta busca darle un giro nacionalista al proceso, al asegurar que Banamex quede en manos mayoritariamente mexicanas y bajo la supervisión exclusiva de las autoridades financieras del país. Grupo México también dejó abierta la puerta a que Chico Pardo y su familia permanezcan como socios minoritarios, respetando sus derechos, aunque el objetivo principal sigue siendo la toma total del banco para reforzar su competitividad en el sistema financiero y su aportación al desarrollo económico.

Lee: Grupo México hace oferta para comprar Banamex

¿Quién es Germán Larrea?

Germán Larrea Mota Velasco es originario de la Ciudad de México, pero su fecha de nacimiento no es exacta. Diversas fuentes apuntan a que nació un 26 de octubre entre 1941 y 1953. Desde antes de ver la luz, su destino ya estaba enmarcado por un ambiente de negocios.

Su padre, Jorge Larrea Ortega, se inició en el sector empresarial durante el sexenio del presidente Miguel Alemán Valdez, a través de la constructora Construcciones Jorge Larrea, pero fue años más tarde cuando conoció a Bruno Pagliai de Tubos de Acero de México, empresa de la que fue accionista, que esta relación marcaría su incursión oficial a la industria metalúrgica y siderúrgica, y con ello, también la de su hijo.

Germán Larrea estudió Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac. Desde 1994, sus conocimientos encontraron el cauce idóneo para ponerse en marcha, al ser en ese año cuando se convierte en presidente del Consejo de Administración, presidente y director general de Grupo México.

Al asumir dichos cargos, el magnate ya poseía una empresa robusta. En 1988 la compañía minera Cananea, que después adquiriría el nombre de Grupo México, compró las acciones gubernamentales de la quebrada mina La Caridad, lo que fungió como parteaguas para que actualmente la empresa se coloque como la principal productora de cobre en el país.

El sector bancario, ¿algo realmente nuevo para Larrea?

Si hubiera comprado Banamex, el empresario no se hubiera adentrado a un territorio completamente nuevo. De acuerdo con la página de internet de Southern Copper Corporation, empresa minera con sede en Arizona, estados Unidos, y que se considera indirectamente parte de Grupo México, de 1992 a 2015 Germán Larrea fue miembro del directorio del Banco Nacional de México e integrante del Grupo Financiero Banamex.

Elías González Rogel, profesor del área de Dirección Financiera del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE), dojo a Expansión en una entrevista de 2023 que, de adquirir el banco, el magnate no entraría en un camino desconocido.

“Es un tipo que es acreditado y conocido por los mercados financieros internacionales, y eso genera una ventaja importante”, refiere.

La lista de principales accionistas con las que contaba Grupo México en 2015 contiene varios nombres de bancos, como State Street Bank and Trust Co., JP Morgan Chase Bank y Bank of New York Mellon SA/NV, de acuerdo con el informe anual de la compañía de ese año, publicado en la Bolsa Mexicana de Valores. Los últimos informes no poseen esta información.

En 2008, el magnate adquirió por 315 millones de dólares la compañía Cinemex, de los cuales González Rogel estima que 70 millones de dólares se obtuvieron mediante crédito, resaltando que “es más un hombre de negocios que minero”.

La primera fallida compra de Banamex y la ocupación de vías de Ferrosur

A mediados de 2023, el Gobierno Federal impuso algunas condiciones para la adquisición del banco, entre las que resalta que sea se efectúe con capital mexicano, que no se despida a ningún trabajador, que el patrimonio cultural de la firma se conserve en el país y que el comprador esté al corriente con el pago de sus impuestos. De acuerdo con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto Larrea como Becker contaban con todas las condiciones.

En mayo de ese año, López Obrador se manifestó positivamente respecto a la venta del banco por parte del estadounidense Citigroup al Grupo México, encabezado por Larrea.

"Tenemos información de que las negociaciones van por buen camino y que uno de los posibles compradores es el Grupo México. Hemos transmitido a los consejeros directivos de Citibanamex que el Gobierno de México no tiene ninguna objeción al respecto".

Sin embargo, una semana después de las declaraciones del entonces mandatario, Citigroup anunció que haría una oferta pública inicial de los negocios de consumo, pequeñas empresas y servicios de banca a empresas medianas de su unidad en México Banamex.

La incertidumbre comenzó a crecer después de que el Gobierno de México publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación para ocupar un tramo de vía de Ferrosur, propiedad de Grupo México de Germán Larrea.

Esta medida fue justificada por el Gobierno, argumentando la importancia de la línea férrea para un proyecto de infraestructura clave promovido por el presidente López Obrador. Dicho proyecto tiene como objetivo conectar las costas del Pacífico y del Golfo de México mediante un corredor comercial, con el propósito de impulsar el desarrollo en la empobrecida región sur del país.

El presidente declaró que, en caso necesario, está dispuesto a pagar una indemnización a Grupo México. Además, mencionó que los abogados de la compañía propusieron al Gobierno que se le otorgue una compensación de 9,500 millones de pesos tras la declaración del tramo como área de utilidad pública. Pero López Obrador descartó esta posibilidad y dijo que buscarían llegar a un acuerdo no monetario con la empresa.

¿Un hombre austero?

Germán Larrea destacó en el informe anual de Grupo México publicado en la bolsa de valores en 2022, que el “énfasis” de la empresa está en “la mejora continua y la eficiencia operativa”.

Desde la perspectiva de González Rogel, quien participó en varias operaciones estructuradas con Grupo México, Larrea lleva a cabo las operaciones de sus empresas bajo un esquema “austero”, lo que le ha permitido hacerse de su fortuna, pero al mismo tiempo lo considera “arrojado” al buscar siempre una oportunidad de negocio, aunque esto signifique la apertura a nuevos caminos, como lo fue con el caso de Cinemex.

“Después de trabajar con ellos en estas operaciones y de estar en contacto frecuente por la línea que se utilizaba para operaciones regulares, tengo la impresión que este empresario tiene dos características que lo distinguen de los demás: un tipo muy arrojado y atrevido. Especialmente cuidadoso en los costos”, añade.

Ahora, Germán Larrea vuelve a la carga por Banamex. Después de un primer intento fallido, Grupo México presentó una nueva oferta vinculante a Citigroup con el objetivo de adquirir el 100% del banco, lo que incluye negociar la compra del 25% que recientemente adquirió Fernando Chico Pardo.

