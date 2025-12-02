Publicidad

Economía

ONU: La IA puede aumentar la brecha entre países ricos y pobres

El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo advierte de la posibilidad de que surjan "grandes divergencias" entre los países en términos de resultados económicos.
mar 02 diciembre 2025 09:01 AM
La IA puede aumentar la brecha entre países ricos y pobres, advierte un informe de la ONU
Incluso los países más ricos sufrirían si los países más pobres se quedaran rezagados por la IA, afirma Philip Schellekens, economista jefe de la Oficina Regional de Asia y el Pacífico del PNUD. (iStock)

La Inteligencia Artificial (IA) podría aumentar las diferencias entre países desarrollados y en desarrollo, según un informe de la ONU publicado el martes, en el que se piden medidas para limitar su impacto.

El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte de la posibilidad de que surjan "grandes divergencias" entre los países en términos de resultados económicos, competencias de las personas y sistemas de gobierno.

"Creemos que la IA está anunciando una nueva era de aumento de la desigualdad entre países, tras años de convergencia en los últimos 50 años", dijo Philip Schellekens, economista jefe de la Oficina Regional de Asia y el Pacífico del PNUD, en una rueda de prensa celebrada en Ginebra.

El informe del PNUD "La próxima gran divergencia: por qué la IA puede aumentar la desigualdad entre países" afirma que el comercio, la tecnología y el desarrollo han contribuido a reducir las diferencias entre los Estados en las últimas décadas, aportando importantes mejoras en materia de ingresos, salud y educación.

Según el informe, estas ganancias corren ahora el riesgo de erosionarse.

En última instancia, incluso los países más ricos sufrirían si los países más pobres se quedaran rezagados por la IA, afirma Schellekens.

"Si la desigualdad sigue aumentando, sus efectos indirectos en la agenda de seguridad y en las formas indocumentadas de migración también serán más desalentadores", dijo.

