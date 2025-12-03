Importaciones de EU de crudo procedentes de México cayeron a mínimos históricos

Esa cifra fue inferior al mínimo histórico anterior de las importaciones estadounidenses de crudo procedentes de México, de 149,000 bpd en la semana finalizada el 31 de enero de 2025.

En el periodo de siete días que finalizó el 28 de noviembre, las reservas aumentaron en unos 600,000 barriles, mientras que los analistas esperaban una reducción cerca de dos millones de barriles, según la mediana de las opiniones de expertos recogidas por Bloomberg.

Las existencias se situaron en 427.5 millones de barriles.

La producción estadounidense se mantuvo estable, con 13.81 millones de barriles diarios, y las refinerías funcionaron a un 94.1 % de su capacidad, frente al 92.3% de la semana anterior.

Con información de Reuters y AFP