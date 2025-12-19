Hacienda anuncia reducción en sus necesidades de financiamiento para 2026

Las necesidades de financiamiento del sector público en México en 2026 representarán el 16.6% del Producto Interno Bruto, lo que significa unos 2.2 puntos porcentuales menos que en 2025, reportó la Secretaría de Hacienda.
En el Plan Anual de Financiamiento 2026 (PAF 2026), Hacienda busca cinco medidas: cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno con costos y riesgos adecuados, mejorar el perfil de vencimiento de deuda, hacer un manejo integral de riesgos y fortalecer la emisión de instrumentos ESG y hacer más sostenible la deuda.