Hacienda anuncia reducción en sus necesidades de financiamiento para 2026

Se proyecta que la deuda interna neta del gobierno representará el 84.2% del total, con un plazo promedio de 7.9 años, y 15.6 años para la deuda externa Secretaría de Hacienda

Para los valores gubernamentales a tasa fija real y nominal con vencimiento superior a un año, Hacienda espera que se conviertan el 79.4% de la deuda interna.

Sobre el financiamiento del gobierno vía instrumentos gubernamentales para el primer trimestre, Hacienda informó que la periodicidad de las subastas de Cetes se mantendrán sin cambios; el rango semanal para las subastas de Cetes en este trimestre se mantendrá entre 5,000 y 20,000 millones de pesos.

Los Bondes F mantendrán las subastas quincenales mientras que los Bonos M van a disminuir el monto que se subastará a 3 y 5 años en 1,500 millones de pesos.

Los Bonos M pero de 20 y 30 años van a aumentar el monto a subastar por hasta 2,000 millones de pesos. Los Udibonos también verán un aumento en el monto a subastar para los plazos de 3, 10 y 20 años.