Economía

Hacienda anuncia reducción en sus necesidades de financiamiento para 2026

La dependencia lanzó un plan de financiamiento que busca mejorar el perfil de vencimiento de la deuda con instrumentos sostenibles; estimó necesidades de financiamiento de 16.6% del PIB.
vie 19 diciembre 2025 09:30 AM
hacienda reduce en 2026 deuda interna
El gobierno busca reducir en 2.2 puntos porcentuales menos que en 2025 la necesidad de financiamiento. (Andrzej Rostek/Getty Images/iStockphoto)

Las necesidades de financiamiento del sector público en México en 2026 representarán el 16.6% del Producto Interno Bruto, lo que significa unos 2.2 puntos porcentuales menos que en 2025, reportó la Secretaría de Hacienda.

En el Plan Anual de Financiamiento 2026 (PAF 2026), Hacienda busca cinco medidas: cubrir las necesidades de financiamiento del gobierno con costos y riesgos adecuados, mejorar el perfil de vencimiento de deuda, hacer un manejo integral de riesgos y fortalecer la emisión de instrumentos ESG y hacer más sostenible la deuda.

Se proyecta que la deuda interna neta del gobierno representará el 84.2% del total, con un plazo promedio de 7.9 años, y 15.6 años para la deuda externa
Secretaría de Hacienda

Para los valores gubernamentales a tasa fija real y nominal con vencimiento superior a un año, Hacienda espera que se conviertan el 79.4% de la deuda interna.

Sobre el financiamiento del gobierno vía instrumentos gubernamentales para el primer trimestre, Hacienda informó que la periodicidad de las subastas de Cetes se mantendrán sin cambios; el rango semanal para las subastas de Cetes en este trimestre se mantendrá entre 5,000 y 20,000 millones de pesos.

Los Bondes F mantendrán las subastas quincenales mientras que los Bonos M van a disminuir el monto que se subastará a 3 y 5 años en 1,500 millones de pesos.

Los Bonos M pero de 20 y 30 años van a aumentar el monto a subastar por hasta 2,000 millones de pesos. Los Udibonos también verán un aumento en el monto a subastar para los plazos de 3, 10 y 20 años.

