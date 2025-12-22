Publicidad

Economía

Irene Espinosa se integra al Consejo de Administración de Santander

La exsubgobernadora del Banco de México se incorporará al Consejo de Administración de Santander como consejera propietaria independiente a partir del 2 de enero, en sustitución de María Eugenia Gibbons.
lun 22 diciembre 2025 04:46 PM
irene espinosa se va al consejo de adminstracion de santander
Irene Espinosa dejó hace un año su cargo en Banco de México y desde enero de 2026 será parte de Santander. (Anylú Hinojosa-Peña)

Irene Espinosa, quien concluyó su función somo subgobernadora del Banco de México el año pasado, se unirá al Consejo de Administración de Santander México en enero próximo.

El banco de origen español informó que, tras la renuncia de María Eugenia Gibbons Nosti como Consejera Propietaria Independiente de la serie B de acciones, será la exbanquera central quien asuma el cargo.

Irene Espinosa es Licenciada en Economía y cuenta con una Maestría en Políticas Públicas por el ITAM.

Con más de tres décadas de experiencia en finanzas públicas, en banca central y en regulación financiera, Espinosa fue la primera mujer en integrar la Junta de Gobierno del Banco de México (2018–2024).

Anteriormente se desempeñó como Tesorera de la Federación durante nueve años, liderando la modernización de la gestión financiera del país. En el ámbito internacional, fue asesora senior del Director Ejecutivo para México y República Dominicana en el Banco Interamericano de Desarrollo.

Santander destacó la experiencia de Irene Espinosa en finanzas sostenibles, tras copresidir el Comité de Finanzas Sostenibles y participar en el diseño de la Taxonomía Sostenible de México.

Al tercer trimestre de año, Santander México suma activos por más de 2 billones de pesos y más de 21 millones de clientes.

