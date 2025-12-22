Irene Espinosa se integra al Consejo de Administración de Santander

Irene Espinosa es Licenciada en Economía y cuenta con una Maestría en Políticas Públicas por el ITAM.

Con más de tres décadas de experiencia en finanzas públicas, en banca central y en regulación financiera, Espinosa fue la primera mujer en integrar la Junta de Gobierno del Banco de México (2018–2024).

Anteriormente se desempeñó como Tesorera de la Federación durante nueve años, liderando la modernización de la gestión financiera del país. En el ámbito internacional, fue asesora senior del Director Ejecutivo para México y República Dominicana en el Banco Interamericano de Desarrollo.

Santander destacó la experiencia de Irene Espinosa en finanzas sostenibles, tras copresidir el Comité de Finanzas Sostenibles y participar en el diseño de la Taxonomía Sostenible de México.

Al tercer trimestre de año, Santander México suma activos por más de 2 billones de pesos y más de 21 millones de clientes.