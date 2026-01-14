Las afores duplican sus ganancias en 2025: ¿cómo impacta en tu ahorro para el retiro?

Según los datos más recientes de la Consar, las plusvalías o rendimientos de las Afores en 2025 alcanzaron 1 billón 141,766 millones de pesos, lo que representa más del doble de lo registrado en 2024 y un récord histórico para el Sistema de Ahorro para el Retiro. Detrás de ese resultado hubo un año de alta volatilidad, advierte Andrés Moreno, director de Inversiones de Afore Sura.

“Siempre detrás de estos buenos resultados hay sangre, sudor y lágrimas. 2025 pintaba para ser un año muy complejo”, explica. A finales de 2024, los mercados habían descontado un escenario favorable tras el triunfo de Donald Trump, pero el primer trimestre de 2025 estuvo marcado por sobresaltos comerciales y temores de recesión global.

El giro llegó a mitad del año, tras episodios de corrección en los mercados, las expectativas cambiaron de una posible recesión a una narrativa de transformación tecnológica acelerada, impulsada por la Inteligencia Artificial.

“Pasamos de pensar en una recesión inminente a un horizonte completamente distinto, donde la IA empezó a dominar las expectativas de crecimiento y rentabilidad”, señala Moreno. En ese contexto, varias bolsas internacionales cerraron el año con alzas cercanas o superiores al 30%.

A este entorno se sumó el comportamiento de los mercados de deuda. Durante 2025, el ciclo de bajas de tasas en México impulsó el valor de los bonos en cartera, en el terreno de la renta fija.

“El descenso de tasas hizo que los instrumentos de renta fija subieran de valor, y ese fue otro componente importante de los retornos de los portafolios”, explica el director de inversiones de Sura. Para el sistema de pensiones, la combinación de renta variable y renta fija fue clave para alcanzar los niveles récord de plusvalías.

¿Qué significa esto para el trabajador?

Las cifras récord no se quedan en las Afores, sino que se reflejan directamente en las cuentas individuales. Moreno subraya que los rendimientos pertenecen íntegramente a los ahorradores.

“Si un trabajador tenía 10,000 pesos en su cuenta, hoy puede tener 12,000. Todo ese rendimiento es de ellos, no de la Afore”, afirma.

En el caso de Sura Afore, los portafolios registraron rendimientos cercanos a 18% en 2025, con posiciones destacadas dentro de los fondos generacionales. De acuerdo con el especialista, este desempeño fortalece el ahorro acumulado y mejora las perspectivas de pensión, especialmente para quienes mantienen una visión de largo plazo.

2026 más retador, pero sin minusvalías en el radar

Hacia adelante, el escenario luce más desafiante. La renegociación del T-MEC, la incertidumbre comercial global y la desaceleración económica en México podrían elevar la volatilidad. Aun así, Moreno descarta un escenario de pérdidas generalizadas.

“No anticipamos minusvalías. Va a ser un año complejo, sobre todo para México, pero hay herramientas para proteger el patrimonio y buscar oportunidades en otros mercados”, señala.

La estrategia, explica, seguirá apoyándose en diversificación global y en grandes macrotendencias. “La Inteligencia Artificial es una de ellas (...) otra es la geopolítica, que se refleja en commodities, divisas y otros activos. Estas tendencias son cada vez más importantes en la asignación de activos”, añade.

Para los trabajadores, las plusvalías históricas de 2025 no fueron un golpe de suerte, sino el resultado de una estrategia de largo plazo en un año excepcional. Pues cabe recordar que 2025 fue un año excepcional para las bolsas de valores, donde también invierten las Afores.

En Estados Unidos, por ejemplo, el Nasdaq 100 acumuló un rendimiento del 21%, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un rendimiento acumulado de casi el 30% y las bolsas asiáticas brillaron, con el índice coreano KOSPI superando el 75% de rendimiento anual. En este sentido, aunque diversos gestores de fondos esperan una moderación en los rendimientos, no se anticipa una corrección abrupta en el corto plazo.