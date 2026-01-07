Las bursatilizaciones carreteras resurgen con el Plan México

Una de las últimas operaciones fue la anunciada por Hacienda en 2019 en la bursatilización de los peajes de la autopista México-Puebla. Se colocaron 6,164 millones de pesos, una operación que recibió una demanda de 15,000 mdp de distintos tipos de inversionistas institucionales, lo que equivale a 2.4 veces el monto emitido y que refleja la confianza de los mercados en estos mecanismos.

El esquema no es nuevo. En los años 2000 y principios de la década pasada se multiplicaron las emisiones respaldadas por carreteras de cuota, pero luego vino un periodo de menor dinamismo. Entre 2022 y 2024 se han bursatilizado las autopistas Arriaga-Ocozocoautla, Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas, Nuevo Necaxa-Tihuatlán, Monterrey-Saltillo y la Perote-Banderilla; así como el Libramiento de Xalapa.

“Hubo un pico de bursatilizaciones porque ya teníamos de los programas carreteros, incluyendo los que salieron del sexenio del presidente Fox, activos produciendo dinero y se hicieron refinanciamientos. Pero ya los proyectos bursatilizables estaban bursatilizados y no hubo muchos activos nuevos en los últimos años”, comenta Ignacio García, socio líder de Deal Advisory & Strategy en KPMG México.

Ahora, el panorama luce distinto. El Plan México contempla proyectos carreteros, con esquemas que incluyen obra pública, concesiones y modelos híbridos como los contratos de mantenimiento, rehabilitación y operación. “La oportunidad para financiar estos proyectos es enorme, como nunca la habíamos visto”, asegura De la Vega.

El mapa de la red muestra la oportunidad. Consta de 51,000 kilómetros de carreteras federales, 104,000 estatales y 11,000 de cuota. Además, el rezago en conservación es mayúsculo, lo que se traduce en otra oportunidad.

Los planes están por todo el país. En el norte, proyectos como el corredor Guaymas–Chihuahua y el Sonora–Puerto Peñasco se perfilan estratégicos para el nearshoring; en el Bajío destacan tramos como San Luis Potosí–Querétaro y Uruapan–Zamora; mientras que en el sureste, el corredor transístmico y las vías de Oaxaca y Veracruz son prioritarias para mejorar la conectividad.

El entorno macroeconómico también juega a favor. Banxico ha iniciado un ciclo de recortes que ubican la tasa de referencia en 7.75%, después de haber alcanzado niveles de 11.25%. “Estamos en un ciclo de bajada, lo que ayuda a que el costo de financiamiento se esté haciendo un poquito más barato”, dice De la Vega.

Además, la inflación se mantiene cerca del rango objetivo del banco central, lo que estabiliza los ingresos de los concesionarios, pues los peajes se actualizan anualmente conforme al índice de precios, explica el especialista.