China y Canadá sellan acuerdo de asociación luego de años de tensiones

Carney celebró un "acuerdo histórico" en el marco de una "nueva asociación estratégica" con China, que deja atrás años de agrias disputas diplomáticas, detenciones recíprocas de ciudadanos y conflictos arancelarios.

El primer ministro canadiense ofreció una conferencia de prensa en Beijing, tras reunirse con Xi.

China y Canadá han alcanzado un acuerdo comercial preliminar pero histórico para eliminar barreras comerciales y reducir aranceles Mark Carney, primer ministro de Canadá.

En virtud del acuerdo, Canadá permitirá la entrada de 49,000 vehículos eléctricos fabricados en China con tarifas preferenciales del 6.1%.

China, de su lado, deberá reducir los aranceles a los derivados de canola del 84% a alrededor del 15% a partir del 1 de marzo, además de permitir el ingreso de visitantes canadienses sin visado.

"Estoy sumamente feliz de que estemos avanzando con nuestra nueva asociación estratégica", dijo el alto funcionario canadiense.