Dólar informal a la baja en Venezuela tras recibir 300 mdd de crudo vendido por EU

Las divisas son vitales para la economía venezolana desde 2018, cuando el dólar se convirtió en la moneda de facto en medio de una compleja crisis económica.

Desde entonces, el dólar coexiste con el bolívar. Pero Venezuela tiene dificultades para obtener divisas a raíz del embargo petrolero que Washington impuso en 2019 a su principal producto de exportación.

Venezuela empezó a inyectar dólares a su sistema bancario para frenar la depreciación del bolívar, pero el recrudecimiento de las sanciones de Washington en medio de la presión contra Nicolás Maduro limitó el flujo de divisas en 2025.

La escasez del billete verde en la banca formal alimentó al mercado negro, donde el dólar llegó a cotizar hasta un 100% por encima del precio oficial. Ahora esta brecha ronda el 40%.