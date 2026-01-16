Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Doctrina Trump 2026_Header Desktop Home Expansión
Doctrina Trump 2026_Banne Gallery Promo Home Expansión
Economía

Dólar informal a la baja en Venezuela tras recibir 300 mdd de crudo vendido por EU

Las divisas son vitales para la economía venezolana desde 2018, cuando el dólar se convirtió en la moneda de facto en medio de una compleja crisis económica.
vie 16 enero 2026 05:42 PM
Dólar informal a la baja en Venezuela tras recibir 300 mdd de crudo vendido por EU
Venezuela empezó a inyectar dólares a su sistema bancario para frenar la depreciación del bolívar, pero el recrudecimiento de las sanciones de Washington en medio de la presión contra Nicolás Maduro limitó el flujo de divisas en 2025. (Foto: iStock)

El dólar en el mercado informal venezolano cotizó este viernes en torno a 480 bolívares, un 25% menos que hace una semana, después de que economistas informaran que la banca recibirá 300 millones de dólares por venta de crudo nacional que empezó a administrar Estados Unidos.

Publicidad

Las divisas son vitales para la economía venezolana desde 2018, cuando el dólar se convirtió en la moneda de facto en medio de una compleja crisis económica.

Lee más

El riesgo oculto de la dolarización en América Latina: cuando el dólar deja de ser escudo
Economía

El shock externo que acecha a las economías dolarizadas de Latinoamérica

Desde entonces, el dólar coexiste con el bolívar. Pero Venezuela tiene dificultades para obtener divisas a raíz del embargo petrolero que Washington impuso en 2019 a su principal producto de exportación.

Venezuela empezó a inyectar dólares a su sistema bancario para frenar la depreciación del bolívar, pero el recrudecimiento de las sanciones de Washington en medio de la presión contra Nicolás Maduro limitó el flujo de divisas en 2025.

La escasez del billete verde en la banca formal alimentó al mercado negro, donde el dólar llegó a cotizar hasta un 100% por encima del precio oficial. Ahora esta brecha ronda el 40%.

Publicidad

Estas condiciones impulsaron en 2025 una depreciación del bolívar frente al dólar de más de 80% y coadyuvaron a una inflación en torno al 500%.

Lee más

Venezuela vuelve al radar del mapa petrolero mundial: ¿cómo afecta al tipo de cambio y los metales?
Mercados

Venezuela vuelve al radar y reacomoda petróleo, metales y tipo de cambio

La presidenta encargada tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, Delcy Rodríguez, confirmó el nuevo ingreso de divisas. "Llegarán a la banca privada para el mecanismo de mercado cambiario. Tenemos que tener un manejo eficiente de las divisas", dijo.

La consultora Ecoanalítica explica que los ingresos resultantes de la venta de petróleo venezolano por Estados Unidos mitigarán progresivamente la brecha entre dólar oficial y paralelo. Su director, Alejandro Grisanti, comentó en X que este plan busca "destrabar un mercado cambiario que estuvo prácticamente 'seco' en los últimos 30 días".

Los primeros 300 millones de dólares serán asignados a bancos privados de Venezuela desde un fondo catarí administrado por Washington, según Ecoanalítica y un especialista consultado por la AFP.

Publicidad

La inyección, aunque es un primer paso, será insuficiente para un mercado cambiario famélico y no resolverá los problemas estructurales en esta economía dolarizada, según los analistas.

Lee más

¿La historia se repite en Venezuela? Lista de países invadidos por Estados Unidos y qué ha pasado con ellos
Internacional

Qué ha pasado con los países intervenidos por Estados Unidos: el antes y después

"No es tampoco una panacea que va a solventar esto", dijo a la AFP el economista Hermes Pérez. "Al momento que se haga la inyección, eso va a tranquilizar momentáneamente el tipo de cambio".

El analista explica que ya en el pasado el Banco Central de Venezuela introdujo montos similares de divisas sin mayor éxito.

Tags

Economía Informalidad Dólar Intervención de EU en Venezuela Venezuela

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad