Oxfam: Los ultrarricos tienen 4,000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político

La concentración de riqueza en México y América Latina alcanzó niveles históricos y ya tiene efectos directos sobre la democracia, advierte Oxfam en su más reciente informe Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios, publicado con motivo del Foro Económico Mundial de Davos 2026.

En México, uno de los datos más ilustrativos del tamaño de la brecha es el caso de Carlos Slim Helú, el hombre más rico de América Latina. En 2025, Slim alcanzó una fortuna sin precedentes y, de acuerdo con Oxfam, en los últimos cinco años ganó en un solo segundo lo que a una persona promedio en México le toma una semana completa de trabajo.

Pero más allá de la desigualdad, Oxfam advierte sobre un fenómeno más amplio: cómo la desigualdad dejó de ser solo un problema social o económico para convertirse en un factor estructural de poder en las democracias modernas.

Los superricos han construido su poder político de tres maneras principales: comprando la política, legitimando el poder de la élite a través de los medios y accediendo directamente a las instituciones del Estado, explica el documento.