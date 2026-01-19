Publicidad

Economía

Oxfam: Los ultrarricos tienen 4,000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político

La concentración de riqueza convierte el dinero en influencia política y debilita la democracia, advierte la ONG en su informe presentado en el marco del Foro Económico de Davos 2026.
lun 19 enero 2026 07:16 AM
Manifestantes con máscaras del CEO de Tesla, Elon Musk; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, sostienen recortes de cartón de billetes de euros mientras participan en una manifestación contra el Foro Económico Mundial (FEM) en vísperas de su reunión anual en Davos el 18 de enero de 2026. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP) (FABRICE COFFRINI/AFP)

La concentración de riqueza en México y América Latina alcanzó niveles históricos y ya tiene efectos directos sobre la democracia, advierte Oxfam en su más reciente informe Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios, publicado con motivo del Foro Económico Mundial de Davos 2026.

En México, uno de los datos más ilustrativos del tamaño de la brecha es el caso de Carlos Slim Helú, el hombre más rico de América Latina. En 2025, Slim alcanzó una fortuna sin precedentes y, de acuerdo con Oxfam, en los últimos cinco años ganó en un solo segundo lo que a una persona promedio en México le toma una semana completa de trabajo.

Pero más allá de la desigualdad, Oxfam advierte sobre un fenómeno más amplio: cómo la desigualdad dejó de ser solo un problema social o económico para convertirse en un factor estructural de poder en las democracias modernas.

Los superricos han construido su poder político de tres maneras principales: comprando la política, legitimando el poder de la élite a través de los medios y accediendo directamente a las instituciones del Estado, explica el documento.

“Pobreza política”: cuando la riqueza ‘compra’ el poder

Oxfam sostiene que los superricos convierten su riqueza en poder político “comprando la política”, es decir, financiando campañas, influyendo en leyes, controlando agendas públicas y ocupando directamente espacios de decisión, en un sistema que se parece cada vez más a un esquema de “un dólar, un voto”.

Además, el informe introduce el concepto de “pobreza política” para explicar cómo la desigualdad económica se traduce en desigualdad de poder. A escala global, un milmillonario tiene 4,000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político que un ciudadano común.

“En el último año, la riqueza de los milmillonarios creció tres veces más rápido que el promedio anual de los últimos cinco años.”

En paralelo, más de la mitad de los principales medios de comunicación del mundo y cerca del 90% del mercado de chatbots de Inteligencia Artificial están controlados por un puñado de grandes fortunas, lo que amplifica su capacidad de influencia.

Esta concentración tiene consecuencias institucionales. Por ejemplo, los países con mayores niveles de desigualdad tienen hasta siete veces más probabilidades de sufrir retrocesos democráticos. Lo cual muestra la erosión gradual de contrapesos, libertades civiles y participación ciudadana, señala la organización con sede en Londres.

foro economico davos 2026 oxfam ricos
A banner bearing portraits of Elon Musk, Jeff Bezos and Mark Zuckerberg with a slogan is seen during a demonstration against the World Economic Forum (WEF) on the eve of the WEF annual meeting in Davos on January 18, 2026. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (FABRICE COFFRINI/AFP)

En América Latina, entre 2000 y 2025, al menos 16 presidentes en 11 países llegaron al poder tras dirigir grandes empresas, un patrón que, según el informe, distorsiona la representatividad democrática y favorece políticas alineadas con intereses corporativos.

Sistemas fiscales que profundizan la brecha

En América Latina, la desigualdad se ve reforzada por estructuras tributarias regresivas. Oxfam documenta que el 50% más pobre de la población aporta alrededor del 45% de sus ingresos en impuestos, mientras que el 1% más rico contribuye con menos del 20%. Solo cinco países de la región aplican impuestos al patrimonio neto y apenas nueve gravan herencias o donaciones, un vacío que facilita la acumulación y transmisión intergeneracional de la riqueza.

“La pobreza económica produce hambre. La pobreza política genera indignación”, resume Amitabh Behar, director ejecutivo de Oxfam, al advertir que permitir que el poder económico decida el rumbo de las mayorías es una amenaza directa a la democracia.

Oxfam cita a Estados Unidos, primera potencia mundial, donde el gobierno de Trump incluye a varios multimillonarios.

"Es un círculo vicioso", afirma su director general, Amitabh Behar, citado en el informe, quien advierte que "las desigualdades económicas y políticas pueden acelerar la erosión de los derechos y la seguridad de las personas a un ritmo alarmante".

De cara a las elecciones de medio mandato en noviembre, el gobierno estadounidense prevé importantes recortes fiscales para empresas y hogares, mientras que las multinacionales han logrado quedar exentas del tipo mínimo de imposición del 15% fijado por un acuerdo internacional.

América Latina: más milmillonarios, menos equidad

El informe muestra que América Latina y el Caribe registran hoy un récord de 109 milmillonarios, 14 más que a finales de 2024. Su riqueza conjunta asciende a 622,000 millones de dólares, una cifra casi equivalente al PIB combinado de Chile y Perú. En el último año, esa riqueza creció 39%, 16 veces más rápido que la economía regional, una divergencia que no tiene precedentes recientes.

Oxfam subraya que esta concentración no es circunstancial. El 53.8% de los superricos de la región heredaron total o parcialmente su fortuna, muy por encima del promedio mundial de 37.3%, lo que consolida verdaderas dinastías económicas. Además, 65% de ese patrimonio se concentra en sectores estratégicos —finanzas, telecomunicaciones, medios de comunicación y energía— donde la cercanía con el poder político resulta clave.

Redistribuir o reprimir: el dilema de los gobiernos

Los autores del informe también sostienen que, frente al creciente descontento social provocado por el aumento del costo de la vida y la desigualdad, los gobiernos enfrentan una disyuntiva entre redistribuir la riqueza o reprimir a la población.

De acuerdo con el diagnóstico, en lugar de optar por políticas redistributivas, muchos Estados están eligiendo proteger la concentración de riqueza extrema, incluso a costa de derechos y libertades.

“Los gobiernos de todo el mundo están eligiendo proteger la riqueza extrema en lugar de defender las libertades, recurriendo a la represión y al autoritarismo para silenciar la indignación pública”, señala el reporte.

No obstante, advierte que esta represión no se distribuye de manera uniforme, sino que recae de forma desproporcionada sobre defensores de derechos humanos y del medio ambiente, sindicalistas, periodistas, mujeres, comunidades racializadas, pueblos indígenas y personas LGBTQI+, quienes enfrentan desde detenciones arbitrarias y criminalización legal hasta tortura, desapariciones forzadas y asesinatos.

En Argentina, por ejemplo, el gobierno emitió decretos para restringir el derecho a la protesta, y las manifestaciones sindicales han sido recibidas con brutalidad policial y arrestos masivos, dejando cientos de heridos por balas de goma

Al mismo tiempo, "en un escenario de grandes recortes presupuestarios en Argentina, su empresa Mercado Libre (...) ha sido la principal beneficiaria de las exenciones fiscales nacionales, por valor de 247 millones de dólares en los últimos tres años", señala el informe.

Un llamado urgente a los gobiernos

Frente a este escenario, Oxfam insta a los gobiernos —incluido el de México— a actuar con rapidez. Entre sus principales recomendaciones destacan impuestos efectivos a la riqueza y las herencias, planes nacionales con metas claras para reducir la desigualdad, regulación de la influencia política y mediática de las élites, y el fortalecimiento de la participación ciudadana y las libertades democráticas.

De acuerdo con el informe, no es posible sostener al mismo tiempo una democracia plena y una concentración extrema de riqueza.

Con información de AFP

