Oxfam: Los ultrarricos tienen 4,000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político

América Latina: más milmillonarios, menos equidad
El informe muestra que América Latina y el Caribe registran hoy un récord de 109 milmillonarios, 14 más que a finales de 2024. Su riqueza conjunta asciende a 622,000 millones de dólares, una cifra casi equivalente al PIB combinado de Chile y Perú. En el último año, esa riqueza creció 39%, 16 veces más rápido que la economía regional, una divergencia que no tiene precedentes recientes.
Oxfam subraya que esta concentración no es circunstancial. El 53.8% de los superricos de la región heredaron total o parcialmente su fortuna, muy por encima del promedio mundial de 37.3%, lo que consolida verdaderas dinastías económicas. Además, 65% de ese patrimonio se concentra en sectores estratégicos —finanzas, telecomunicaciones, medios de comunicación y energía— donde la cercanía con el poder político resulta clave.
Redistribuir o reprimir: el dilema de los gobiernos
Los autores del informe también sostienen que, frente al creciente descontento social provocado por el aumento del costo de la vida y la desigualdad, los gobiernos enfrentan una disyuntiva entre redistribuir la riqueza o reprimir a la población.
De acuerdo con el diagnóstico, en lugar de optar por políticas redistributivas, muchos Estados están eligiendo proteger la concentración de riqueza extrema, incluso a costa de derechos y libertades.
“Los gobiernos de todo el mundo están eligiendo proteger la riqueza extrema en lugar de defender las libertades, recurriendo a la represión y al autoritarismo para silenciar la indignación pública”, señala el reporte.
No obstante, advierte que esta represión no se distribuye de manera uniforme, sino que recae de forma desproporcionada sobre defensores de derechos humanos y del medio ambiente, sindicalistas, periodistas, mujeres, comunidades racializadas, pueblos indígenas y personas LGBTQI+, quienes enfrentan desde detenciones arbitrarias y criminalización legal hasta tortura, desapariciones forzadas y asesinatos.
En Argentina, por ejemplo, el gobierno emitió decretos para restringir el derecho a la protesta, y las manifestaciones sindicales han sido recibidas con brutalidad policial y arrestos masivos, dejando cientos de heridos por balas de goma
Al mismo tiempo, "en un escenario de grandes recortes presupuestarios en Argentina, su empresa Mercado Libre (...) ha sido la principal beneficiaria de las exenciones fiscales nacionales, por valor de 247 millones de dólares en los últimos tres años", señala el informe.
Un llamado urgente a los gobiernos
Frente a este escenario, Oxfam insta a los gobiernos —incluido el de México— a actuar con rapidez. Entre sus principales recomendaciones destacan impuestos efectivos a la riqueza y las herencias, planes nacionales con metas claras para reducir la desigualdad, regulación de la influencia política y mediática de las élites, y el fortalecimiento de la participación ciudadana y las libertades democráticas.
De acuerdo con el informe, no es posible sostener al mismo tiempo una democracia plena y una concentración extrema de riqueza.
