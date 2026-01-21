Publicidad

Economía

Entre el T-MEC y la geopolítica, Sabadell reafirma su apuesta por México

En un mundo incierto, Banco Sabadell mantiene a México como una apuesta estratégica. Crecerá con prudencia en banca empresarial, sin relajar el riesgo y con foco en energía, hotelería y logística.
mié 21 enero 2026 05:55 AM
Cesar Gonzalez Bueno CEO Sabadell
César González-Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell, sostuvo que la OPA lanzada por BBVA quedó “agotada” en términos de mercado, al no lograr el respaldo de los accionistas y perder viabilidad estratégica.

 (Foto: Sabadell / Fotoarte: Expansión)

Banco Sabadell mantiene a México como una de sus apuestas estratégicas de largo plazo, a pesar de vivir un momento en el que la inversión global se mueve con cautela, el nearshoring enfrenta pausas y la geopolítica reconfigura las cadenas productivas. Para el grupo financiero español, el país no solo conserva ventajas estructurales, sino que ofrece un amplio recorrido para crecer con prudencia en banca corporativa y financiamiento especializado.

En entrevista, César González-Bueno, CEO global de Banco Sabadell, y Albert Figueras, responsable saliente del negocio en México, explican cómo el banco evalúa el entorno mexicano, por qué evita relajar sus criterios de riesgo y cuáles son los sectores donde ve mayores oportunidades de inversión en los próximos años.

En un contexto de fragmentación geopolítica, revisión del T-MEC y cautela en la inversión global, ¿qué lugar ocupa hoy México en la estrategia de Banco Sabadell?

César González-Bueno: México ocupa un lugar muy relevante y con una perspectiva claramente positiva. Llevamos 10 años en el país y lo vemos con voluntad de crecimiento, de desarrollo y de incorporación de nuevos productos y talento. La franquicia es rentable, pero todavía tiene recorrido para mejorar. Cada año México lo hace mejor que el anterior. Vemos más dinamismo económico y una posición geopolítica que, dentro de la complejidad global, sigue siendo favorable por su relación con Estados Unidos, su fuerza demográfica, sus recursos naturales y su potencial industrial y turístico.

¿Qué tanto es México una apuesta del grupo a mediano plazo?

César González-Bueno: Es claramente una apuesta estructural. Nos gusta muchísimo México y esperamos que su peso dentro del grupo vaya creciendo de forma progresiva. Eso sí, con prudencia. Las cosas hay que hacerlas despacio, con cabeza y de manera rentable. Pero nuestra visión a cinco años es de crecimiento sostenido y ordenado.

Con el nearshoring en pausa por la incertidumbre política en Estados Unidos, ¿sigue siendo un eje para el banco en México?

César González-Bueno: No tenemos la más mínima duda. Puede haber pausas en las decisiones, pero no cancelaciones. La ubicación geográfica de México no la cambia nadie. La necesidad de infraestructura sigue ahí y las cadenas de suministro tendrán que seguir ajustándose. Todo eso va a requerir financiamiento, acompañamiento y banca especializada.

Economía

¿Qué necesita México para crecer?

El crédito a empresas, incluyendo a las pymes, sigue siendo un reto en México. ¿Hasta dónde está dispuesto Sabadell a asumir más riesgo para crecer?

César González-Bueno: Crecer concediendo crédito por encima de la capacidad real de devolución no es ayudar a las empresas, es perjudicarlas. El crédito bien concedido acompaña y fortalece; el crédito excesivo termina dañando al cliente y al propio banco. Nuestro enfoque es conocer muy bien a los clientes, apoyar proyectos viables y acompasar el crecimiento de forma prudente. Ese es uno de los roles fundamentales de la banca.

Estamos en banca corporativa, banca de inversión y banca de empresas, y hemos ido bajando progresivamente a segmentos algo menores. Pero siempre con criterios de riesgo responsables. En México hay un recorrido enorme en bancarización, pero el crecimiento debe ser consolidado, no forzado.

Desde la operación local, ¿en qué sectores ven las mayores oportunidades de financiamiento en México en los próximos años?

Albert Figueras: Hay una combinación clara entre sectores con gran potencial y áreas donde tenemos un expertise muy fuerte. Hotelería es uno de ellos: somos referentes y vemos una diversificación importante más allá de Quintana Roo, con fuerte dinamismo en Los Cabos y la Riviera Nayarit. También energía. Hay proyectos identificados y capital aprobado en consejos de administración que estaban esperando certidumbre regulatoria. Ese proceso ya empezó a destrabarse.

Además, agro, donde contamos con equipos especializados, y el comercio ligado al real estate logístico y a las bodegas, que sigue teniendo recorrido tanto para el mercado interno como para exportación.

¿La coyuntura actual mantiene en pausa muchas inversiones?

Albert Figueras: Sí, pero la inversión existe. Estamos hablando de miles de millones de dólares en proyectos identificados. A medida que se vayan autorizando, especialmente en energía, esas inversiones llegarán. El Plan México ya delineó muchas de estas necesidades; ahora toca materializarlas.

En un entorno de normalización de tasas, ¿les preocupa el desempeño macroeconómico de México o la credibilidad de Banxico?

César González-Bueno: No, al contrario. Vemos una inflación más controlada, tipos de interés en niveles más manejables para la inversión y un déficit público acotado. México es un país con un dinamismo extraordinario y riesgos perfectamente razonables. Nuestra perspectiva es muy optimista.

Mercados

Inversiones de IA se mueven hacia energía, infraestructura y seguridad

Durante el ciclo de tasas altas se temía un repunte de la morosidad. ¿Cómo lo vivió Sabadell en México?

Albert Figueras: Nuestro nivel de morosidad es extremadamente bajo, incluso más bajo que el del conjunto del grupo. Por el perfil de clientes y los sectores en los que estamos, el comportamiento ha sido muy sólido.

César González-Bueno: Incluso sectores muy sensibles a nivel global, como el turismo, en México se comportaron mejor que en otros mercados.

¿Cuáles son los principales riesgos que ven para el corto plazo?

Albert Figueras: Son los riesgos estándar de cualquier economía. No vemos un riesgo estructural diferencial. México ha demostrado una enorme capacidad de adaptación a los cambios geopolíticos y cuenta con un empresariado muy potente y diversificado, lo que le da una gran resiliencia.

voces

2026, cuando el riesgo político deja de ser hipotético

Para cerrar, ¿qué mensaje darían sobre el futuro de la banca en México?

César González-Bueno: La banca en México es muy rentable y tiene un futuro claramente positivo. La bancarización sigue creciendo, pero todavía hay muchísimo por hacer. Viene una mayor sofisticación de los servicios financieros, una cobertura más amplia de segmentos y una mejor estructuración del financiamiento. Es un sector con enorme potencial a largo plazo.

Banco Sabadell ha sido reconocido por su estrategia de digitalización en España. ¿Qué papel juega hoy ese proceso en México y qué resultados ha tenido?

César González-Bueno: La digitalización ha sido un eje central de nuestra estrategia global desde hace años y ha dado resultados muy claros, especialmente en España. En México lanzamos iniciativas como La Incondicional en un contexto en el que coincidieron muchas ofertas similares en el mercado. Ante eso, optamos por mantener un perfil más bajo y esperar una oportunidad de mercado más razonable.

En el futuro previsible, el eje de nuestra actividad en México seguirá siendo banca corporativa, de inversión y banca de empresas. Ahí es donde estamos creciendo de forma consistente. De septiembre de 2024 a septiembre de 2025 crecimos cerca de 20% en número de clientes y seguimos avanzando en fidelización, con niveles de satisfacción muy altos.

¿Cómo se refleja esa digitalización en el negocio empresarial?

César González-Bueno: No se trata solo de canales, sino de procesos. La digitalización ha permitido simplificar operaciones, ganar velocidad, reducir costos y mejorar la calidad del servicio. Eso aplica tanto a clientes particulares como a empresas. Ahora estamos entrando en una siguiente fase, que es la incorporación progresiva de inteligencia artificial sobre una base ya digitalizada y especializada.

Opinión

La próxima gran batalla del sistema financiero mexicano se libra en las pymes

Después de la OPA fallida de BBVA, no ven riesgo de adquisición

En los últimos años, Sabadell estuvo en el centro de la atención por la OPA lanzada por BBVA. ¿Ese episodio modificó la estrategia del banco?

César González-Bueno: No, en absoluto. La estrategia no ha cambiado. Antes, durante y después de la OPA hemos seguido ejecutando la misma hoja de ruta definida a principios de 2021. Los resultados están ahí: el banco ha multiplicado su valor por 12 en los últimos cinco años, incluyendo dividendos, y ha sido el banco con mejor desempeño tanto en el IBEX 35 como en Europa.

¿Sabadell sigue siendo un banco objetivo de adquisición para otros grandes grupos?

César González-Bueno: No lo creemos. Los únicos bancos con músculo suficiente para una operación de ese tamaño serían BBVA, Santander o CaixaBank, y los tres enfrentan límites claros por temas de concentración y competencia. En el caso de bancos extranjeros, normalmente buscan sinergias de costos, y ninguno tiene una presencia suficiente en España como para justificar pagar un precio atractivo para nuestros accionistas.

Tenemos un proyecto propio muy atractivo, con una gran capacidad de generación de capital. De aquí a 2027 vamos a distribuir alrededor de 6,400 millones de euros entre dividendos y recompras de acciones, lo que equivale a cerca del 40% de nuestra capitalización bursátil. Eso refleja la solidez del modelo y la confianza en nuestra estrategia.

Nota editorial:

En 2024, BBVA lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) hostil sobre Banco Sabadell, que finalmente fracasó tras no cumplir con las condiciones regulatorias y de competencia. El propio BBVA declaró posteriormente que no volvería a intentar una operación de este tipo, dando por cerrado el episodio.

