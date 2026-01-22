Inflación en EU se estabiliza en noviembre en 2.8% a 12 meses

La Reserva Federal, que se reúne la próxima semana por primera vez en 2026, recortó sus tipos de interés en tres ocasiones en tres reuniones a finales del año pasado.

Esta relajación, que tiende a dinamizar la economía al abaratar el crédito, se vio motivada por signos de agotamiento del mercado laboral, con una creación de empleo prácticamente anémica.

Dos gobernadores de la entidad monetaria se opusieron a la última rebaja. Y otros han dejado claro desde entonces que preferirían mantener las tasas sin cambios en la reunión siguiente, a pesar de las fuertes presiones del presidente Donald Trump para un recorte.

Los inversores están ahora casi seguros de que el statu quo prevalecerá el 28 de enero cuando la Fed se reúna, según la herramienta de seguimiento CME FedWatch.

Poco ahorro

En este contexto, el gasto de los consumidores se mantuvo sólido, aumentando incluso un 0.5% tanto en octubre como en noviembre en la comparación mensual. Algunos analistas advierten, no obstante, que las bases de este incremento podrían ser débiles.

Si se excluyen los precios más volátiles de alimentos y energía, la inflación llamada "subyacente" se ubicó en 2.7% en octubre y 2.8% en noviembre, en ambos casos a 12 meses.

Los analistas de Pantheon Macroeconomics esperan que la inflación se mantenga no obstante por debajo de lo que anticipan los responsables de la Fed.

Esto se debe "al nivel relativamente bajo de ingresos por aranceles, el escaso impulso en los nuevos alquileres y señales de que el (ritmo de) crecimiento de los salarios podría desacelerarse aún más", señalaron los economistas de Pantheon Samuel Tombs y Oliver Allen en una nota de análisis.

Pese al gasto de los consumidores "sorprendentemente resistente" este fuerte crecimiento "parece construido sobre cimientos cada vez más endebles".

Entre otros factores, como los ingresos reales después de impuestos, Tombs y Allen señalan que la "tasa de ahorro personal ahora parece insosteniblemente baja".

El informe del jueves mostró que la tasa de ahorro personal -que mide el ahorro como porcentaje del ingreso disponible- fue del 3.7% en octubre y del 3.5% en noviembre en Estados Unidos.