Venezuela inyecta petrodólares en su economía con el difícil plan de bajar los precios

La primera intervención en meses fue de 300 millones de dólares . Provienen de petróleo vendido a precio de mercado por Estados Unidos, que asumió un rol protagónico en la comercialización de crudo tras deponer a Nicolás Maduro el 3 de enero.

Solo la expectativa de la inyección redujo la brecha cambiaria que llegó al 100% hace apenas unos días.

Los precios en Venezuela se fijan en dólares, pero muchos pagan en bolívares, la débil moneda local, para aprovechar la diferencia con la tasa del mercado negro.

Y los comerciantes ajustaron los precios y explican que una caída será progresiva, aunque siempre atada al comportamiento del dólar en el largo plazo.

"Nada ha cambiado, todo está igual. Tú vas a comprar a donde vayas a comprar y todo sigue igual", lamentó Dixory Seijas, vendedora informal de 40 años. "Compro lo más esencial, solo lo que más se necesita, porque como la plata no alcanza", comentó a la AFP.

"Los precios entraron en un proceso de expansión terrible. Eso se nota sobre todo en los cárnicos", dijo por su parte Rafael Labrador, abogado de 73 años.