Economía
Economía

La inflación subió por ajustes al IEPS, aunque menos de lo esperado

El aumento al IEPS sí presionó la inflación al inicio de 2026, pero el impacto fue menor al previsto. En la primera quincena de enero, el INPC subió 0.31% y la inflación anual se ubicó en 3.77%.
jue 22 enero 2026 06:59 AM
inflacion impuestos ieps refrescos y tabaco
El aumento al IEPS en bebidas azucaradas y tabaco elevó la inflación en enero, aunque con un impacto menor al previsto por el mercado, de acuerdo con cifras del Inegi. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro)

La inflación en México aceleró al inicio de 2026, pero menos de lo que anticipaba el consenso. En la primera quincena de enero, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subió 0.31% quincenal, con lo que la inflación anual se ubicó en 3.77%, de acuerdo con cifras del Inegi.

El dato resultó inferior a las expectativas del mercado, que preveían un mayor impacto por los cambios al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en bebidas y tabaco.

Antes de la publicación del INPC, la Encuesta Citi de Expectativas anticipaba para la primera quincena de enero una inflación general de 0.40% y subyacente de 0.47%, reflejando la expectativa de presiones al alza por ajustes fiscales de arranque de año. En contraste, la inflación observada quedó nueve décimas por debajo del consenso en la variación general, lo que sugiere un traspaso inicial más acotado.

Para el mes completo de enero, los analistas esperaban una inflación general de 3.92% en su comparación anual, por lo cual el resultado publicado por Inegi también quedó por debajo de dicha expectativa.

Inflación subyacente llegó a 4.47% anual

El reporte del Inegi muestra que el componente subyacente aumentó 0.43% quincenal (4.47% anual), impulsado por mercancías, mientras que el no subyacente cayó 0.12%, amortiguando el resultado general.

Entre los productos con mayor incidencia al alza destacaron cigarrillos (12.22%) y refrescos envasados (3.97%), ambos directamente afectados por las modificaciones al IEPS. Aun así, la baja en energéticos y algunos agropecuarios ayudó a compensar el choque fiscal.

De acuerdo con diversos expertos, los choques fiscales de inicio de año tendrán efectos de una sola vez y se espera que no alteren significativamente la trayectoria de mediano plazo. En esa línea, el mercado sigue esperando recortes graduales de la tasa de referencia más adelante en 2026.

Según las expectativas del mercado para 2026, se anticipan dos recortes adicionales en la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico) a lo largo del año, cada uno de 25 puntos base, lo que llevaría la tasa de política monetaria desde 7.00% a alrededor de 6.50% al cierre de 2026.

No obstante, se espera que Banxico haga una pausa antes de reiniciar los recortes. En la última minuta, la Junta de Gobierno señaló que “valorará el momento de realizar ajustes adicionales a la tasa de referencia”, debido a los riesgos derivados del aumento al IEPS y los aranceles que se aplicarán a lo largo del año a los países sin tratado comercial.

