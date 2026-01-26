Publicidad

Economía

Carney dice que nueva amenaza de aranceles de Trump es táctica por revisión del T-MEC

Trump advirtió el fin de semana de que impondría "aranceles del 100%" a las importaciones canadienses en Estados Unidos en caso de que Canadá llegara a un acuerdo comercial con China.
lun 26 enero 2026 10:18 AM
Mark Carney y Donald Trump
"El presidente es un negociador experimentado (...) Creo que algunos de estos comentarios y posturas deben verse en ese contexto más amplio", apuntó Mark Carney, primer ministro de Canadá. (AFP)

El primer ministro de Canadá Mark Carney restó importancia el lunes a la última amenaza del presidente Donald Trump de imponer elevados aranceles a los productos canadienses, que consideró una estrategia antes de la próxima revisión del acuerdo comercial norteamericano T-MEC.

"Pronto entraremos en negociación o revisión de nuestro acuerdo con Estados Unidos y México (T-MEC)", respondió Carney al ser consultado al respecto por periodistas.

"El presidente es un negociador experimentado (...) Creo que algunos de estos comentarios y posturas deben verse en ese contexto más amplio", apuntó.

Ante la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense, Carney, apuesta especialmente por la búsqueda de nuevos mercados en Asia y Europa.

Durante una visita a Beijing el 16 de enero, el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció un deshielo en las relaciones bilaterales con China, al afirmar que ambos países habían alcanzado una "nueva asociación estratégica" y un acuerdo comercial preliminar.

El gobierno de China afirmó este lunes que su nuevo acuerdo comercial preliminar con Canadá "no apunta contra terceros".

