Carney dice que nueva amenaza de aranceles de Trump es táctica por revisión del T-MEC

Trump advirtió el fin de semana de que impondría "aranceles del 100%" a las importaciones canadienses en Estados Unidos en caso de que Canadá llegara a un acuerdo comercial con China.

"Pronto entraremos en negociación o revisión de nuestro acuerdo con Estados Unidos y México (T-MEC)", respondió Carney al ser consultado al respecto por periodistas.

"El presidente es un negociador experimentado (...) Creo que algunos de estos comentarios y posturas deben verse en ese contexto más amplio", apuntó.

Ante la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense, Carney, apuesta especialmente por la búsqueda de nuevos mercados en Asia y Europa.

Durante una visita a Beijing el 16 de enero, el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció un deshielo en las relaciones bilaterales con China, al afirmar que ambos países habían alcanzado una "nueva asociación estratégica" y un acuerdo comercial preliminar.