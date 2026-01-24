Trump amenaza a Canadá con aranceles del 100% ante acuerdo comercial con China

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazó el sábado con imponer "aranceles del 100%" a las importaciones canadienses en caso de que llegase a concretar un acuerdo comercial entre Canadá y China, luego de un pacto preliminar anunciado la semana pasada entre Ottawa y Pekín.

Las relaciones entre Estados Unidos y su vecino del norte han sido turbulentas desde que Trump regresó a la Casa Blanca hace un año, marcadas por disputas comerciales y la declarada intención del mandatario de anexionar a Canadá como "el 51º estado" estadounidense.