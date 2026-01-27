Cetes dan menos rendimientos en la última semana de enero: cuánto se gana al invertir

¿Cuál es el rendimiento actual de los Cetes?

Los Cetes a 28 días bajaron 0.05 puntos porcentuales, para ubicarse en 6.95%.

Los instrumentos a 91 días permanecieron en 7.1%.

Los bonos a 175 días se ubicaron en 7.14%, mientras que los Cetes a dos años se colocaron en 7.82%. Este último duplica a la inflación general actual.

¿Conviene invertir en Cetes?

Los Cetes son atractivos porque, a pesar de que han tenido reducciones, representan una alternativa para invertir si se toma como referencia a la inflación, que actualmente es de 3.77% a tasa anual, de acuerdo al Inegi.

Los plazos actuales de los Cetes dan un rendimiento que supera al índice de precios, lo que los convierte en una opción valiosa para proteger el dinero de la pérdida de poder adquisitivo