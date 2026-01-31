Banxico lanza nuevo billete de 100 pesos y tiene símbolos ocultos, ¿qué significan?

El Banco de México anunció el lanzamiento de un nuevo billete conmemorativo de 100 pesos y presentó los elementos que integran la pieza. El aviso se realizó mediante un video institucional en el que la autoridad monetaria expuso el sentido histórico del ejemplar y los rasgos visuales que lo conforman.

La pieza fue concebida como un specimen conmemorativo y su diseño se construye a partir de referencias directas a la trayectoria del banco central. Cada elemento descrito en el anuncio forma parte del mensaje que acompaña el centenario de la institución.