Economía

El SAT descarta facultades para vigilar las transferencias bancarias por tandas o cajas de ahorro

La duda se da entre personas que participan en este tipo de ahorros o créditos a través de transferencias bancarias, en un contexto de noticias falsas.
vie 30 enero 2026 07:58 AM
¿El SAT vigila las transferencias de tu tanda o cajas de ahorro? El fisco lo dice claro
El SAT tiene facultades, adquiridas tras varias reformas, que se aplicarán a contribuyentes que incurran en ciertos comportamientos o prácticas atípicas que fueron detectadas. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro. )

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no tiene facultades para vigilar depósitos, ni transferencias bancarias por conceptos de tandas o ahorros colectivos, una preocupación entre las personas que ahorran dinero en estas opciones.

“Toda la parte de tandas y ahorros es fake news (…) el SAT no interviene en ninguno de esos temas, ni procesos, ni de vigilancia, ni de verificaciones de domicilio a toda la población, creo que es un mensaje incorrecto, tal cual el SAT está empleando las mismas dinámicas que ha tenido en años anteriores, solamente reforzándolas”, comentó María José Ríos Cano, administradora desconcentrada de Servicios al Contribuyente D.F. “1”.

Alan Vázquez Armenta, administrador desconcentrado de Recaudación D.F. “1”., explicó que la duda se da entre personas que participan en este tipo de ahorros o créditos a través de transferencias bancarias, en un contexto de noticias falsas.

Los casos en los que el SAT vigila transferencias

El administrador explicó que el SAT tiene facultades, adquiridas tras varias reformas, que se aplicarán a contribuyentes que incurran en ciertos comportamientos o prácticas atípicas que fueron detectadas.

Entre estas destacan supuestas operaciones con factureras o nomineras, pérdidas fiscales recurrentes, simulen o abusen de deducciones, e ingresos no declarados.

El SAT también pone atención en el concepto de las transferencias. La Prodecon recomienda poner atención en esto y nunca bromear con el concepto que pongas, pues, dice, el fisco revisa esto con herramientas de inteligencia artificial para detectar personas que hagan evasión fiscal y lavado de dinero.

