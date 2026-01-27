Las exportaciones mexicanas rompen récord en 2025, pero los principales sectores van en camino contrario

El avance, sin embargo, dejó un sabor agridulce cuando se observa el comportamiento por sectores. Aunque el comercio exterior mantuvo tracción, algunos de sus pilares mostraron retrocesos relevantes. El caso más visible fue el sector petrolero, cuyas exportaciones cayeron 26.4% anual y se ubicaron en 21,245 millones de dólares, afectadas por menores precios internacionales y una reducción en el volumen exportado.

A ello se sumó la contracción de las exportaciones agropecuarias, que disminuyeron 10.8% en 2025, hasta 20,969 millones de dólares, un dato significativo para un sector que históricamente ha funcionado como amortiguador del comercio exterior mexicano.

Otro foco de atención estuvo en la industria automotriz, uno de los motores tradicionales de las exportaciones manufactureras. En el acumulado del año, los envíos automotrices sumaron 185,791 millones de dólares, lo que representó una caída anual de 4.2%.

El retroceso contrastó con el dinamismo de otros segmentos manufactureros y reflejó un desempeño más débil en un sector altamente expuesto a la coyuntura comercial con Estados Unidos y a los ajustes en las cadenas de suministro.

El balance positivo del año se sostuvo gracias al fuerte avance del resto de las exportaciones no petroleras, que crecieron 9.3% y alcanzaron 643,592 millones de dólares. Dentro de este grupo, el mayor impulso provino del resto de las manufacturas, que aumentaron 17.3% anual y sumaron 423,027 millones de dólares, así como de las exportaciones extractivas no petroleras, con un alza de 26.9%. Con ello, los bienes manufacturados concentraron 91.6% del valor total exportado en 2025, confirmando el peso dominante de la industria en el perfil exportador del país.