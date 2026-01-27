Las exportaciones mexicanas rompen récord en 2025, pero los principales sectores van en camino contrario

Las exportaciones mexicanas cerraron 2025 con un nuevo máximo histórico, pese a un entorno comercial más restrictivo por los aranceles impulsados por Donald Trump. De acuerdo con cifras del Inegi, el valor total de las exportaciones de mercancías sumó 664,837 millones de dólares en el acumulado de enero a diciembre, un crecimiento anual de 7.6%.
México logra récord exportador en 2025, pero el balance sectorial es agridulce
El avance, sin embargo, dejó un sabor agridulce cuando se observa el comportamiento por sectores. Aunque el comercio exterior mantuvo tracción, algunos de sus pilares mostraron retrocesos relevantes. El caso más visible fue el sector petrolero, cuyas exportaciones cayeron 26.4% anual y se ubicaron en 21,245 millones de dólares, afectadas por menores precios internacionales y una reducción en el volumen exportado.
A ello se sumó la contracción de las exportaciones agropecuarias, que disminuyeron 10.8% en 2025, hasta 20,969 millones de dólares, un dato significativo para un sector que históricamente ha funcionado como amortiguador del comercio exterior mexicano.
Otro foco de atención estuvo en la industria automotriz, uno de los motores tradicionales de las exportaciones manufactureras. En el acumulado del año, los envíos automotrices sumaron 185,791 millones de dólares, lo que representó una caída anual de 4.2%.
Lee más
El retroceso contrastó con el dinamismo de otros segmentos manufactureros y reflejó un desempeño más débil en un sector altamente expuesto a la coyuntura comercial con Estados Unidos y a los ajustes en las cadenas de suministro.
El balance positivo del año se sostuvo gracias al fuerte avance del resto de las exportaciones no petroleras, que crecieron 9.3% y alcanzaron 643,592 millones de dólares. Dentro de este grupo, el mayor impulso provino del resto de las manufacturas, que aumentaron 17.3% anual y sumaron 423,027 millones de dólares, así como de las exportaciones extractivas no petroleras, con un alza de 26.9%. Con ello, los bienes manufacturados concentraron 91.6% del valor total exportado en 2025, confirmando el peso dominante de la industria en el perfil exportador del país.
En el frente de las importaciones, México adquirió del exterior 664,066 millones de dólares en mercancías durante 2025, un incremento anual de 4.4%. Las importaciones no petroleras avanzaron 5.3%, mientras que las petroleras retrocedieron 6.6%. Este desempeño permitió que la balanza comercial cerrara el año con un superávit de 771 millones de dólares, un giro relevante frente al déficit de 18,541 millones de dólares registrado en 2024.
El crecimiento se concentró en las importaciones no petroleras, que avanzaron 5.3%, mientras que las petroleras retrocedieron 6.6%, en línea con la caída en precios internacionales y menores volúmenes de compra. La estructura de las importaciones mantuvo su perfil productivo, con los bienes de uso intermedio concentrando 76.8% del total, seguidos por los bienes de consumo con 14.7% y los bienes de capital con 8.5%.
Durante 2025, las importaciones de bienes de consumo sumaron 98,021 millones de dólares, aunque mostraron una ligera caída anual de 1.3%, reflejo de un menor dinamismo en algunos segmentos del consumo final. En contraste, las importaciones de bienes de uso intermedio crecieron 7.2%, hasta 509,801 millones, un desempeño consistente con el peso de la manufactura exportadora y su demanda de insumos importados.
Lee más
Las importaciones de bienes de capital descendieron 8.7% anual y se ubicaron en 56,245 millones de dólares, lo que apuntó a un menor ritmo en la adquisición de maquinaria y equipo durante el año.
Este desempeño permitió que la balanza comercial de mercancías cerrara 2025 con un superávit de 771 millones de dólares, un cambio frente al déficit de 18,541 millones de dólares observado en 2024. El giro se explicó por el fuerte superávit de la balanza no petrolera, que pasó de 2,686 millones de dólares en 2024 a 26,323 millones en 2025, el mayor de los últimos años. Este avance convivió, sin embargo, con un mayor déficit petrolero, que se amplió hasta 25,552 millones de dólares, reforzando la idea de un equilibrio externo sostenido por la industria exportadora, pero con claroscuros en los flujos energéticos.
¿Cómo cerró el año?
En diciembre de 2025, las exportaciones alcanzaron 60,651 millones de dólares, un aumento anual de 17.2%. El crecimiento se apoyó en las exportaciones no petroleras, que avanzaron 19.5%, mientras que las petroleras volvieron a caer, con una contracción de 32.9%.
Dentro de las exportaciones no petroleras, los envíos a Estados Unidos crecieron 17.9% anual, mientras que las ventas al resto del mundo avanzaron 28.0%.
Las manufacturas lideraron el desempeño mensual, con un incremento anual de 20.6%, impulsadas por maquinaria y equipo, productos de la minerometalurgia y aparatos eléctricos y electrónicos. Sin embargo, no todos los sectores compartieron el dinamismo. Las exportaciones agropecuarias y pesqueras retrocedieron 12.7% en diciembre, con caídas marcadas en productos como jitomate, fresas, cebollas, ajo, ganado vacuno y aguacate. El sector automotriz apenas avanzó 0.8%, con descensos en las ventas dirigidas a Estados Unidos que fueron compensados por mayores envíos a otros mercados.
En diciembre de 2025, las importaciones de mercancías sumaron 58,221 millones de dólares, un crecimiento de 16.7%.
Las importaciones de bienes de consumo crecieron 25.3% anual y totalizaron 9,510 millones de dólares, con un avance de 32.5% en los no petroleros y una caída de 6.1% en los petroleros.