El SAT encontró su mina de oro: triplica la recaudación gracias a multas y recargos

Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detallan que al cierre de 2025 reportó 30,368 millones de pesos por multas fiscales, un monto tres veces mayor a lo recaudado por el mismo concepto en 2019, primer año de la administración a cargo de la Cuarta Transformación, cuando reportó 9,056 millones.

Una mayor aplicación de multas y recargos deviene de revisiones más precisas para la fiscalización de recursos, con ayuda de tecnología y uso de Inteligencia Artificial, además del cúmulo de datos digitalizados a raíz de la facturación electrónica que inició en 2004, y la contabilidad electrónica en 2014; “con esto la autoridad tiene tiros más precisos”, explicó Luis Pérez de Acha,