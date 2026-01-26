SAT ya tiene su Plan Maestro 2026: los 3 ejes con los que planea recaudar más de 5.8 billones de pesos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó su Plan Maestro 2026, en el que definió tres ejes que dirigirán la recaudación este año, con los que planea recaudar más de 5.8 billones de pesos: la atención al contribuyente, fiscalización y combate a la compra-venta de facturas falsas.
1.- Atención a los contribuyentes
En 2026, el SAT ampliará su presencia con la apertura de nuevas oficinas en Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán. Además, fortalecerá el programa Oficina Móvil en las 32 entidades del país.
"Se ofrecerá asistencia y orientación de manera honesta y cálida, a fin de explicar con claridad al contribuyente su situación fiscal, sus derechos y obligaciones. En particular, se brindará orientación especializada para integrar la información requerida en los trámites de devolución de impuestos, con lo que se buscará agilizar dicho proceso", informó en un comunicado.
También se fortalecerá el uso de nuevas tecnologías para realizar más trámites en línea y se ampliará el sistema de citas para atender y orientar al contribuyente que se encuentra en revisión o auditoría.
Para continuar con la política de simplificación, el SAT implementará nuevos formatos para facilitar la presentación de trámites, optimizará el tiempo de atención en sus 166 oficinas y renovará el proceso del Servicio de Aclaración al Contribuyente (Ventana Virtual) para atender las necesidades de orientación y cumplimiento de manera ágil, eficiente y conclusiva.
2. Fiscalización
Con el fin de implementar esquemas de fiscalización transparentes y objetivos, se establecen criterios específicos en la programación de auditorías.
"En estos criterios se incluyen esquemas inteligentes contra la evasión y el contrabando, lo que permitirá que las revisiones se enfoquen en quienes presentan irregularidades y no en los contribuyentes que cumplen correctamente", aseveró el SAT.
3. Combate a la compra-venta de facturas falsas
El SAT llevará a cabo procesos de revisión oportunos para identificar a quienes incurran en la compra-venta de facturas falsas y realizará el cobro de las contribuciones omitidas por la compra de comprobantes fiscales falsos. Así, aquellos contribuyentes que recibieron facturas declaradas como falsas tendrán 30 días para corregir esta situación, adelantó la autoridad fiscal.