Rendimientos de los Cetes 'ignoran' a Banxico y ofrecen menores tasas a los inversionistas

La inflación general repuntó a 3.79% anual en enero, y aunque se encuentra dentro de la meta oficial, existe expectativa de que Banxico continuará relajando su política monetaria en lo que resta de este año.

Cetes a 10 pesos

Los Cetes se clasifican según el plazo de inversión: están disponibles a 28, 91,182 y 364 días. La elección depende del horizonte de inversión de cada persona y cada plazo ofrece un rendimiento diferente.

El valor nominal de un Cete es de 10 pesos, pero se venden con una tasa de descuento, es decir, el inversionista paga menos de esos 10 pesos y, al vencimiento, recibe el valor completo. La diferencia entre ambos representa el rendimiento.