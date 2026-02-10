Rendimientos de los Cetes 'ignoran' a Banxico y ofrecen menores tasas a los inversionistas

¿Conviene invertir en Cetes?
Los Cetes son atractivos porque, a pesar de que han tenido reducciones, representan una alternativa para invertir si se toma como referencia a la inflación, que actualmente es de 3.79% a tasa anual, de acuerdo al Inegi.
Los plazos actuales de los Cetes dan un rendimiento que supera al índice de precios, lo que los convierte en una opción valiosa para proteger el dinero de la pérdida de poder adquisitivo.
¿Cómo estimar mi rendimiento real?
En términos generales, una forma de estimar lo que obtendrías de ganancia al invertir en Cetes es restarle la tasa de inflación actual al rendimiento que ofrecen estos bonos, por ejemplo.
El Cete a 28 días ofrece un rendimiento actual de 6.88%, mientras que la inflación anual de la primera mitad de enero es de 3.79%.
Al quitarle la inflación a la ganancia del Cete arroja un rendimiento real de 3.1 puntos porcentuales, que es lo que obtendrías porque le estás eliminando el alza de precios.