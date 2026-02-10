La economía de Cuba en gráficos: Cómo ha evolucionado de la revolución al cambio de gobierno

Un estado socialista

El artículo 1 de la constitución de Cuba asegura que la isla es un "Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible", según el diario oficial Granma.

La economía de este país comenzó a repuntar en 1997, de la mano del turismo y la inversión extranjera, y más sostenidamente a partir de 1999, con el inicio de la alianza política y económica con el presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013).

Tras un periodo de distensión entre Washington y La Habana bajo el segundo mandato de Barack Obama, Trump llegó a la Casa Blanca en 2017 y reforzó las sanciones que Estados Unidos aplica contra la isla desde 1962.

Ahora se jacta afirmando que, "sin petróleo", Cuba, a la que considera una "amenaza excepcional" para su país, va a "colapsar".

Ante el riesgo de un agravamiento de la crisis energética, los habitantes de La Habana intentan protegerse: reservas de carbón para unos, motos eléctricas para otros o paneles solares para quienes pueden permitírselo.

Un PIB estancado

La economía de Cuba es pequeña comparada con sus pares de América Latina y a pesar de ello ha quedado atrapada en un estancamiento en la última década.

Dado el contexto social y económico, las principales actividades productivas de Cuba están enfocadas en el sector servicios. Cabe destacar que la población cubana está altamente expuesta a fenómenos naturales altamente destructivos como los huracanes.

La isla cuenta con una infraestructura deficiente para reactivar su economía, además de que los datos de indicadores macroeconómicos están desactualizados.