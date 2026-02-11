En 2024, 27.8% de las exportaciones de Arizona tuvieron como destino México, frente a 8.6% que se dirigieron a Canadá, según datos oficiales de comercio de Estados Unidos. En términos absolutos, el estado exportó 32,400 millones de dólares en bienes y servicios, con un crecimiento de 7.5% frente a 2019, el último año completo bajo el TLCAN.

El estudio advierte que una ruptura del esquema trilateral tendría efectos inmediatos en la relación Arizona-Sonora. Las empresas prevén retrasos fronterizos, encarecimiento de insumos, menor fluidez logística y pérdida de competitividad, justo en sectores que dependen de procesos productivos integrados.

La preocupación no se limita al comercio. Incluye el riesgo de que centros de distribución desaparezcan, se frene la actividad en puertos de entrada y se debilite el papel de Arizona como nodo logístico del suroeste estadounidense.

En ese contexto de incertidumbre, Bloomberg reportó recientemente sobre una presunta intención de Donald Trump de la salida de Estados Unidos del T-MEC, lo que volvió a sacudir a los mercados y a los actores productivos de la región. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que no existe ninguna notificación formal y subrayó que el tratado sigue vigente, “no lo creemos y nunca se ha manifestado en la llamada porque es muy importante para ellos y para nosotros el tratado comercial”, aseguró.

Para Arizona, los sectores más expuestos ante un escenario de ruptura serían la manufactura avanzada, la industria aeroespacial, la automotriz, la agricultura y la logística. En particular, el sector aeroespacial depende de componentes altamente especializados que cruzan la frontera con México y Canadá como parte de un solo sistema productivo integrado.