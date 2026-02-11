Publicidad

Economía

El T-MEC sostiene a Arizona; 85.7% de las empresas teme un escenario sin el acuerdo

El estado ve la no renovación del acuerdo como un riesgo mayor. México concentra más de una cuarta parte de sus exportaciones y de sus importaciones, un vínculo central para la economía regional.
mié 11 febrero 2026 04:23 PM
MEXICO-US-ECONOMY-JUSTICE-DIPLOMACY
Arizona no se pide una renegociación profunda del tratado comercial, sino continuidad y certidumbre. (GUILLERMO ARIAS/AFP)

El futuro del T-MEC es una preocupación concreta para las empresas de Arizona, con efectos medibles y costos anticipados.

Un estudio del Seidman Research Institute de la Universidad Estatal de Arizona revela que 85.7% de las empresas encuestadas considera que el estado sufriría impactos negativos si el acuerdo no llega a buen puerto en 2026, una señal de alerta en la revisión conjunta del tratado .

México ocupa un lugar central, pues es el principal socio comercial de Arizona, muy por encima de Canadá, y el ancla de una relación productiva que sostiene cadenas de suministro, empleo y competitividad regional.

En 2024, 27.8% de las exportaciones de Arizona tuvieron como destino México, frente a 8.6% que se dirigieron a Canadá, según datos oficiales de comercio de Estados Unidos. En términos absolutos, el estado exportó 32,400 millones de dólares en bienes y servicios, con un crecimiento de 7.5% frente a 2019, el último año completo bajo el TLCAN.

El estudio advierte que una ruptura del esquema trilateral tendría efectos inmediatos en la relación Arizona-Sonora. Las empresas prevén retrasos fronterizos, encarecimiento de insumos, menor fluidez logística y pérdida de competitividad, justo en sectores que dependen de procesos productivos integrados.

La preocupación no se limita al comercio. Incluye el riesgo de que centros de distribución desaparezcan, se frene la actividad en puertos de entrada y se debilite el papel de Arizona como nodo logístico del suroeste estadounidense.

En ese contexto de incertidumbre, Bloomberg reportó recientemente sobre una presunta intención de Donald Trump de la salida de Estados Unidos del T-MEC, lo que volvió a sacudir a los mercados y a los actores productivos de la región. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que no existe ninguna notificación formal y subrayó que el tratado sigue vigente, “no lo creemos y nunca se ha manifestado en la llamada porque es muy importante para ellos y para nosotros el tratado comercial”, aseguró.

Para Arizona, los sectores más expuestos ante un escenario de ruptura serían la manufactura avanzada, la industria aeroespacial, la automotriz, la agricultura y la logística. En particular, el sector aeroespacial depende de componentes altamente especializados que cruzan la frontera con México y Canadá como parte de un solo sistema productivo integrado.

El sector automotriz, con reglas de origen más estrictas bajo el T-MEC, necesita estabilidad para coordinar miles de partes por vehículo. La agricultura, por su parte, basa su modelo en ciclos productivos compartidos que permiten abastecimiento durante todo el año.

El costo económico también preocupa, ya que las empresas anticipan que, sin el tratado, los aranceles sustituirían al comercio libre, con efectos que primero presionarían los márgenes empresariales y después llegarían al consumidor.

El estudio advierte que relocalizar proveedores dentro de Estados Unidos no es inmediato. Puede tomar entre tres y cinco años, con inversiones elevadas y precios finales más altos, lo que reduciría la competitividad frente a productores fuera de América del Norte.

Aunque Canadá aparece como un socio relevante, el documento subraya que México es el eje de la integración regional. Arizona importa de México 27.5% de sus compras totales. Para muchas empresas, el T-MEC no es solo un acuerdo comercial, sino la base que permite planear inversiones, sostener empleo y competir como región frente a Asia y Europa.

Más de dos docenas de cámaras de comercio de Arizona se sumaron a una coalición nacional de más de 500 organizaciones empresariales y agrícolas que enviaron una carta a la administración de Donald Trump para pedir la preservación del T-MEC. El documento, dirigido el 1 de diciembre al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, advierte que el acuerdo sigue siendo “crucial para el futuro económico” del país, pese a los problemas de cumplimiento que requieren ajustes.

“El T-MEC no solo consolida el poder económico de América del Norte, también demuestra cómo el comercio libre de aranceles impulsa el crecimiento”, señaló Danny Seiden, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arizona, al subrayar que el estado depende de un marco predecible y basado en reglas.

A escala nacional, la coalición empresarial recordó que más de 13 millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio con Canadá y México. En Arizona, esos flujos sostienen desde la electrónica y la minería hasta los productos frescos.

Fortalecer la relación comercial con México es uno de los ejes del trabajo de la Comisión Arizona-México. El año pasado, ese objetivo se reflejó en la misión comercial y diplomática encabezada por la gobernadora Katie Hobbs en la Ciudad de México, orientada a dar continuidad a la cooperación bilateral y a consolidar los vínculos con el principal socio comercial de Arizona.

Eva Masadiego, directora ejecutiva de la Comisión, señala que la meta es posicionar estratégicamente al estado, robustecer el diálogo binacional y asegurar que Arizona conserve un papel de liderazgo en el comercio transfronterizo y el crecimiento económico.

En Arizona no se pide una renegociación profunda, sino continuidad y certidumbre. La posible no renovación del T-MEC aparece como un riesgo sistémico que afectaría primero a México y a las regiones fronterizas, pero terminaría por golpear a toda la economía norteamericana.

