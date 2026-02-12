El SAT se impone en los tribunales y recupera 80% del dinero en disputa

La política de la Cuarta Transformación en materia de impuestos es más estricta; inició con la cancelación de condonaciones a grandes grupos empresariales, a través de un decreto publicado el 20 de mayo de 2019. A la par, se fortaleció la realización de auditorías de ejercicios fiscales anteriores para determinar créditos fiscales. Quienes no han estado conformes se han ido a juicio librando batallas que han terminado con la resolución a favor del fisco por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como sucedió recientemente por el caso de las deudas fiscales de las empresas de Ricardo Salinas Pliego.

El mayor porcentaje de juicios ganados por la autoridad fiscal también refleja la implementación del Plan Maestro del SAT, que inició en 2019, y que año tras año ha reforzado los tiros de precisión de la autoridad, con implementación de tecnología e IA, para la fiscalización de recursos a través de auditorías. También una mayor capacitación a sus abogados y experiencia, explicó Luis Pérez de Acha, socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra Rueda.

“Es una realidad que el fisco cada vez se defiende mejor, en otra época, el porcentaje de éxito de los contribuyentes era mucho mayor, porque el fisco no tenía buenos equipos de defensa, eso con el tiempo se ha ido revirtiendo, porque cada vez se preparan más, cada vez litigan los asuntos de una manera como se litiga del lado de la iniciativa privada. Antes era muy burocrática la forma en que ellos litigaban, dejaban que los asuntos se condujeran casi solos; ahora no, ahora tienen mucha presencia en tribunales, visitando jueces, magistrados, y ministros, como lo hacemos los particulares cuando litigamos cualquier asunto”, explicó Pablo Puga Vértiz, integrante de la Comisión Fiscal Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Cifras de Hacienda detallan que por cada juicio ganado en 2018, la autoridad recuperaba 12.8 millones de pesos, mientras que en 2025 recuperó 23.5 millones por cada juicio a favor, es decir, 45.5% más en siete años.