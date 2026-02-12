Publicidad

Economía

El SAT se impone en los tribunales y recupera 80% del dinero en disputa

La autoridad fiscal ganó 55.5% de los juicios definitivos en 2025 y recuperó cerca de 200,000 millones de pesos; especialistas prevén que la tendencia continúe tras las reformas al Poder Judicial y al Código Fiscal.
jue 12 febrero 2026 05:55 AM
Por cada juicio ganado en 2018, la autoridad recuperaba 12.8 millones de pesos, mientras que en 2025 recuperó 23.5 millones por cada juicio a favor, es decir, 45.5% más en siete años.
El pasar de las administraciones a cargo de la Cuarta Transformación delata más juicios y dinero liberados a favor del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y menos favorecedores para los contribuyentes, una tendencia que, se prevé, se mantenga este año.

En 2018, último año del gobierno a cargo de Enrique Peña Nieto, el fisco ganaba el 48.5% de los juicios de última instancia, y por estos, el 73.8% del dinero en pugna; mientras que para los contribuyentes se resolvía el 41.2% a favor, que correspondía al 24.2% del dinero en contienda; esa proporción cambió con el pasar de la administración de Andrés Manuel López Obrador y el primer año de gobierno a cargo de Claudia Sheinbaum.

Al cierre de 2025, el fisco ganó el 55.5% de los procesos definitivos, recuperando el 80% de los recursos en disputa, lo que representó cerca de 200,000 millones de pesos. En tanto, los contribuyentes ganaron el 32.9% de los juicios, con lo que recuperaron apenas el 17.4% del dinero total en pugna, detalla información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La política de la Cuarta Transformación en materia de impuestos es más estricta; inició con la cancelación de condonaciones a grandes grupos empresariales, a través de un decreto publicado el 20 de mayo de 2019. A la par, se fortaleció la realización de auditorías de ejercicios fiscales anteriores para determinar créditos fiscales. Quienes no han estado conformes se han ido a juicio librando batallas que han terminado con la resolución a favor del fisco por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como sucedió recientemente por el caso de las deudas fiscales de las empresas de Ricardo Salinas Pliego.

El mayor porcentaje de juicios ganados por la autoridad fiscal también refleja la implementación del Plan Maestro del SAT, que inició en 2019, y que año tras año ha reforzado los tiros de precisión de la autoridad, con implementación de tecnología e IA, para la fiscalización de recursos a través de auditorías. También una mayor capacitación a sus abogados y experiencia, explicó Luis Pérez de Acha, socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra Rueda.

“Es una realidad que el fisco cada vez se defiende mejor, en otra época, el porcentaje de éxito de los contribuyentes era mucho mayor, porque el fisco no tenía buenos equipos de defensa, eso con el tiempo se ha ido revirtiendo, porque cada vez se preparan más, cada vez litigan los asuntos de una manera como se litiga del lado de la iniciativa privada. Antes era muy burocrática la forma en que ellos litigaban, dejaban que los asuntos se condujeran casi solos; ahora no, ahora tienen mucha presencia en tribunales, visitando jueces, magistrados, y ministros, como lo hacemos los particulares cuando litigamos cualquier asunto”, explicó Pablo Puga Vértiz, integrante de la Comisión Fiscal Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Cifras de Hacienda detallan que por cada juicio ganado en 2018, la autoridad recuperaba 12.8 millones de pesos, mientras que en 2025 recuperó 23.5 millones por cada juicio a favor, es decir, 45.5% más en siete años.

Permanecerá la tendencia

La tendencia pinta a mantenerse, al menos hasta que termine este sexenio, derivado de un Poder Judicial más sesgado con el gobierno, y reformas que aplicarán este 2026 para reforzar la lucha anti-lavado, evasión y elusión fiscal, especialmente por la simulación de operaciones para emitir facturas consideradas falsas.

“Con todo el proceso de la reforma al Poder Judicial, pues prácticamente el gobierno se apoderó, valga la expresión, del Poder Judicial, por las formas en las que designaron a los candidatos para ocupar los puestos de los jueces, magistrados y ministros. El que ahora esté en manos de ese Poder Judicial, la justicia tributaria, pues se ve como algo muy peligroso”, comentó Puga Vértiz.

El especialista del IMCP explicó que las cifras aún no se ven del todo influidas porque es muy reciente la nueva configuración del Poder Judicial, pero es un hecho que se ha visto en el Tribunal de Justicia Administrativa (segunda instancia) y Poder Judicial (resolución definitiva) una presión por fallar a favor del SAT.

Adiós esperanza

En tanto, se desdibuja la esperanza de ganar litigios de los contribuyentes.

“Pensar en litigio fiscal más adelante son apuestas muy duras, todos los asuntos fiscales que lleguen a la Corte se ven difíciles de ganar. Ahí tenemos el caso de Salinas Pliego, pero hay muchos otros casos que han llegado a Corte. Para desenredarse, los tribunales colegiados están mandando los casos (especialmente mayores a los 1,000 millones de pesos), para que los resuelva el Poder Judicial”, explicó Pérez de Acha.

Cabe destacar, que con las reformas que aplican a partir de 2026 al Código Fiscal de la Federación, cuando el fisco determine un crédito fiscal a un contribuyente, este tendrá dos alternativas: pagar o impugnar, y para impugnar el contribuyente tendrá que depositar el importe de ese crédito fiscal, a través de un billete de depósito en el Banco del Bienestar. Además de que ya no hay opción de elegir entre una fianza, una carta de crédito o un embargo.

“El que te obliguen a pagar lo que te están determinando, sin que todavía no exista una resolución que concluya que ese crédito es correcto o incorrecto, es casi casi equivalente a que te estén eliminando la presunción de inocencia”, comentó Puga Vértiz.

En tanto, el potencial recaudatorio por dinero en disputa aún es grande. Cifras de la SHCP al cierre de 2025 refieren que existían 203,221 créditos fiscales controvertidos, es decir, que contaban con medios de defensa y por lo cual no pueden ser objeto de acciones de cobro; el monto por estos créditos en pugna rebasan los dos billones de pesos.

