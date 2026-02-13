Niños, adultos mayores, adultos enamorados, virtual o presencial, nadie está exento al fraude en cualquiera de sus modalidades, un delito que combate el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con acciones que reforzó en su Quinta Reunión Plenaria, celebrada en la Ciudad de México.
El fraude es ya una epidemia mundial que combate GAFI
Una de las principales amenazas o retos que enfrenta el mundo es una cuestión muy particular que me gustaría resaltar, y que es importante para todos los países, todas las regiones, es la epidemia que estamos viendo en materia de fraude
Lee más
Cifras de la Global Anti-Scam Alliance estima que la mitad de los consumidores en el mundo están sujetos a una amenaza o a un intento de fraude, al menos una vez a la semana. Además de que el año pasado se perdió un billón de dólares por este tipo de fraudes y actividad criminal, destacó.
“Esto no quiere decir que todos sean exitosos, pero la vulnerabilidad, la amenaza es muy grande. (…) Esto es muy relevante porque en verdad no hay nadie que esté exento de un tema de fraude, sobre todo con las nuevas tecnologías. Con un aparato tecnológico se les da a los niños, a las personas vulnerables de edad o a cualquiera de nosotros, acceso al mundo, pero también los criminales tienen acceso a nosotros. Y el tipo de fraudes que estamos viendo, de tipo amoroso, de tipo extorsión, del tipo de inversiones falsas, es muy variado, muy importante”, comentó en conferencia de prensa al terminar la Plenaria.
Para su combate, el GAFI pone este tema como una prioridad para los siguientes dos años. Por ello, en la reunión plenaria en la Ciudad de México, se actualizó un reporte sobre fraude cibernético o que se facilita por esta vía.
“Hicimos una actualización de una guía para tener mejor recuperación de activos, que precisamente incluye el reto del fraude cibernético, pues los recursos se mueven de manera muy rápida. Esa guía se emitió el año pasado. Hicimos cambios a nuestra Recomendación 16, que tiene que ver con el sistema de pagos y cuando hicimos esa actualización, también incluimos mecanismos de defensa contra el fraude y contra el error”, comentó de Anda.
También el GAFI realizó cambios a la Recomendación número uno que se relaciona con la inclusión financiera, para tener controles para evitar el fraude.
“Creo que es una oportunidad para señalar que desde el GAFI lo vemos como una amenaza y un riesgo muy importante y por lo tanto hemos tomado acción y continuamos tomando acción”, explicó la presidenta de GAFI.