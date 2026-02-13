El fraude es ya una epidemia mundial que combate GAFI

Una de las principales amenazas o retos que enfrenta el mundo es una cuestión muy particular que me gustaría resaltar, y que es importante para todos los países, todas las regiones, es la epidemia que estamos viendo en materia de fraude Elisa de Anda Madrazo, presidenta de GAFI.

Cifras de la Global Anti-Scam Alliance estima que la mitad de los consumidores en el mundo están sujetos a una amenaza o a un intento de fraude, al menos una vez a la semana. Además de que el año pasado se perdió un billón de dólares por este tipo de fraudes y actividad criminal, destacó.

“Esto no quiere decir que todos sean exitosos, pero la vulnerabilidad, la amenaza es muy grande. (…) Esto es muy relevante porque en verdad no hay nadie que esté exento de un tema de fraude, sobre todo con las nuevas tecnologías. Con un aparato tecnológico se les da a los niños, a las personas vulnerables de edad o a cualquiera de nosotros, acceso al mundo, pero también los criminales tienen acceso a nosotros. Y el tipo de fraudes que estamos viendo, de tipo amoroso, de tipo extorsión, del tipo de inversiones falsas, es muy variado, muy importante”, comentó en conferencia de prensa al terminar la Plenaria.