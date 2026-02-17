La brecha entre las ganancias de los Cetes y la inflación se hace más pequeña en febrero

¿Cuánto gano si invierto en Cetes?

Los Cetes a 28 días tuvieron una baja marginal de 0.04 puntos porcentuales, para ubicarse en 6.84%.

Los instrumentos a 91 días lograron una reducción de 0.05 puntos, para llegar a 6.95%.

Los bonos a 182 días se ubicaron en 7.11%, mientras que los Cetes a un año se colocaron en 7.22%.

¿Conviene invertir en Cetes?

Los Cetes son atractivos porque, a pesar de que han tenido reducciones, representan una alternativa para invertir si se toma como referencia a la inflación, que actualmente es de 3.79% a tasa anual, de acuerdo al Inegi.

Los plazos actuales de los Cetes dan un rendimiento que supera al índice de precios, lo que los convierte en una opción valiosa para proteger el dinero de la pérdida de poder adquisitivo.

