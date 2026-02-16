Aumenta la falsificación de billetes en México a su nivel más alto; spoiler, el de 500 no es el más copiado

En 2025 se falsificaron 73,875 billetes de 100 pesos, lo que significa que por cada millón de piezas, 64.2 piezas eran apócrifas. La falsificación de estos billetes significó un 212% más que en 2024.

Para el caso de los billetes de 20 pesos, se falsificaron 426 piezas, es decir, 0.4 piezas falsas por cada millón en circulación. La falsificación de estas piezas significó un aumento de 92% respecto a 2024.

El billete de 1,000 pesos tuvo un aumento de 1.8% en el número de piezas falsas: por cada millón en circulación 15.4 de ellos no eran auténticos.

Billetes menos falsificados en 2025

Los billetes de 50, 200 y 500 pesos fueron los que vieron una disminución en su falsificación.

El billete de 50 pesos tuvo 5,797 piezas falsas, de acuerdo con las cifras oficiales, esto es un 60% menos de las falsificaciones que se registraron en 2024, cuando se reportaron 14,380 billetes apócrifos.

Los billetes de 500 pesos vieron una reducción en la falsificación de casi el 16% con 148,652 piezas apócrifas desde desde las 176,587 que se registraron en 2024.

Banxico reportó que del billete de 200 pesos, se registraron 56,153 piezas falsas, esto es una reducción del 14% en comparación con el año pasado.