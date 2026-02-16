Publicidad

Economía

La falsificación de billetes en México repuntó a su nivel más alto desde el 2022

El año pasado, el aumento en la falsificación de billetes de 100 y 20 pesos provocó un repunte en este delito; por cada millón de billetes en circulación, 30.4 piezas eran falsas.
lun 16 febrero 2026 04:27 PM
Aumenta la falsificación de billetes en México a su nivel más alto; spoiler, el de 500 no es el más copiado
Banco de México reportó que los billetes de 100 pesos fueron los más falsificados en 2025. (Jeremy Poland/Getty Images/iStockphoto)

La falsificación de billetes tuvo un repunte el año pasado. Los datos del Banco de México (Banxico) muestran que en 2025 se falsificaron 291,673 billetes, aunque esto significó un aumento de 1.7% en este delito, en cifras absolutas es la más alta desde 2022.

Si se dimensiona por cada millón de billetes en circulación, 30.4 piezas eran falsas. Se trata del segundo año consecutivo en que aumenta este delito, de acuerdo con el banco central.

Los billetes de 100 y 20 pesos fueron los que tuvieron repunte en las falsificaciones mientras que el resto de las denominaciones tuvo un comportamiento a la baja.

En 2025 se falsificaron 73,875 billetes de 100 pesos, lo que significa que por cada millón de piezas, 64.2 piezas eran apócrifas. La falsificación de estos billetes significó un 212% más que en 2024.

Para el caso de los billetes de 20 pesos, se falsificaron 426 piezas, es decir, 0.4 piezas falsas por cada millón en circulación. La falsificación de estas piezas significó un aumento de 92% respecto a 2024.

El billete de 1,000 pesos tuvo un aumento de 1.8% en el número de piezas falsas: por cada millón en circulación 15.4 de ellos no eran auténticos.

Billetes menos falsificados en 2025

Los billetes de 50, 200 y 500 pesos fueron los que vieron una disminución en su falsificación.

El billete de 50 pesos tuvo 5,797 piezas falsas, de acuerdo con las cifras oficiales, esto es un 60% menos de las falsificaciones que se registraron en 2024, cuando se reportaron 14,380 billetes apócrifos.

Los billetes de 500 pesos vieron una reducción en la falsificación de casi el 16% con 148,652 piezas apócrifas desde desde las 176,587 que se registraron en 2024.

Banxico reportó que del billete de 200 pesos, se registraron 56,153 piezas falsas, esto es una reducción del 14% en comparación con el año pasado.

¿Cómo identificar un billete falso?

Al recibir un billete, de cualquier denominación, es importante revisar la pieza. Banco de México advierte que la textura y consistencia de los billetes es distinta al papel bond.

Para verificar la autenticidad de un billete se deben revisar varios elementos: para la nueva familia G, los billetes de 20, 50 y 100 pesos son de polímero por lo que se sentirán como plástico mientras que los billetes de 200, 500 y 1,000 pesos son de algodón.

Todos los billetes tienen relieves sensibles al tacto y mientras que los billetes de polímero tienen una ventana de seguridad, los de algodón tienen un hilo de seguridad con elementos que cambian con la luz.

Todos los billetes tienen fluorescencia que al ponerlo bajo una luz negra, brilla en colores azul eléctrico.

"Se recomienda no rayar los billetes para verificar su autenticidad, ya que la práctica del “plumón” no es confiable, y además, es un modo de maltratar los billetes.

¿Qué pasa si recibo un billete falso?

La ley señala que una persona que ponga en circulación un billete falso puede ser sancionado con hasta 12 años de cárcel. Así que para evitar que esto ocurra y en caso de que haya sospechas de haber recibido una pieza falsa es necesario acudir a una sucursal bancaria para solicitar la verificación del billete.

"El cajero realizará la retención y entregará a cambio un recibo por la pieza presuntamente falsa o alterada en cuestión, y la enviará al Banco de México para su análisis. El Banco de México es la única institución en el país que determina si un billete o moneda es auténtico o falso", señala Banxico.

Finanzas Personales

Si el cajero te dio un billete falso, Banxico te dice qué hacer

El banco tiene 20 días hábiles bancarios para entregar el billete al Banco de México y en máximo 10 días hábiles bancarios Banxico determina si se trata de moneda nacional.

Si el billete es auténtico, el banco o institución financiera devuelve el dinero a la persona pero si la pieza es falsa, esta se queda en custodia del Banco de México y no se recupera el dinero.

