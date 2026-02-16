Aumenta la falsificación de billetes en México a su nivel más alto; spoiler, el de 500 no es el más copiado

La falsificación de billetes tuvo un repunte el año pasado. Los datos del Banco de México (Banxico) muestran que en 2025 se falsificaron 291,673 billetes, aunque esto significó un aumento de 1.7% en este delito, en cifras absolutas es la más alta desde 2022.
Si se dimensiona por cada millón de billetes en circulación, 30.4 piezas eran falsas. Se trata del segundo año consecutivo en que aumenta este delito, de acuerdo con el banco central.
Los billetes de 100 y 20 pesos fueron los que tuvieron repunte en las falsificaciones mientras que el resto de las denominaciones tuvo un comportamiento a la baja.