El SAT tiene en la mira 17 actividades por posible lavado de dinero que van desde apuestas hasta donativos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que como parte de las medidas para prevenir el lavado de dinero, se capacita a integrantes de casas de apuestas, colegio de notarios, contadores, comercializadores de vehículos, entre otros, para adoptar buenas prácticas para prevenir el lavado de dinero.
Las 17 actividades vulnerables de lavado de dinero y que el SAT pretende evitar
El órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló a través de un comunicado que desde junio de 2025 se han llevado a cabo reuniones virtuales y presenciales con sujetos obligados de sectores que realizan actividades consideradas vulnerables de lavado de dinero.
Algunos de ellos como colegios de notarios, corredores, mediadores, contadores públicos, abogados, artistas plásticos, inmobiliarias, juegos con apuestas, concursos y sorteos, representantes de donatarias, comercializadores de vehículos, entre otros.
Se les explicó cuáles son las obligaciones que corresponden a cada sector, entre ellas darse de alta en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero y presentar avisos o informes.
1.- La práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados.
2.- Tarjetas de servicios, de crédito, prepagadas y todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario.
3.- La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero.
4.- El ofrecimiento habitual o profesional, por parte de sujetos distintos a las entidades financieras de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía.
5.- La realización habitual o profesional de actividades de construcción o desarrollo de bienes inmueble.
6.- La recepción de recursos que se destinen para llevar a cabo un Desarrollo Inmobiliario cuya finalidad sea su venta o renta.
7.- La comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes.
8.- La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte.
9.- La comercialización o distribución habitual o profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.
10.- La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres e inmuebles.
11.- La prestación habitual o profesional de servicios de traslado, custodia de dinero o valores.
12.- La prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente.
13.- La prestación de servicios de fe pública.
14.- La recepción de donativos por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro.
15.- La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal o agencia aduanal.
16.- La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.
17.- El ofrecimiento, habitual y profesional, de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las entidades financieras.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, establece que los sujetos obligados deben realizar las siguientes acciones:
- Identificar a clientes o usuarios y verificar su identidad.
- Solicitar alta de activos virtuales.
- Cuando haya relación de negocios, requerir a clientes o usuarios información sobre su actividad u ocupación.
- Solicitar a clientes o usuarios información acerca de la existencia del beneficiario controlador.
- Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información que sirva de soporte a la actividad vulnerable.
- Brindar las facilidades en las visitas de verificación.
- Contar con lineamientos internos.
En el Minisitio de Actividades Vulnerables , se pueden consultar las 17 actividades que las autoridades consideran como vulnerables, y abundar en la información relacionada con los derechos y obligaciones que corresponden a cada una de ellas.