Economía

Cerrarán sucursales bancarias en al menos tres estados por escalada de violencia

Bancos y cooperativas anunciaron que este lunes, como medida de protección de empleados y clientes, cerrarán operaciones este lunes, principalmente en Jalisco, Nayarit y Colima.
dom 22 febrero 2026 07:53 PM
BBVA y otros bancos cierran sucursales mañana, 23 de febrero, en algunos estados por narcobloqueos
Las sucursales bancarias permanecerán cerradas este lunes ante la ola de violencia tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera. (Mireya Novo)

Los bancos y las cooperativas de ahorro cerrarán sus operaciones este lunes 23 de febrero ante la escalada de violencia que derivó tras la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La detención se realizó por elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Tapalpa, Jalisco, durante un operativo. Oseguera era originario de Aguililla, Michoacán, y tenía 59 años.

Tras la muerte de Oseguera se han registrado bloqueos carreteros, incendios a comercios y autos así como daños a infraestructura del gobierno como Bancos del Bienestar en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Colima, Guanajuato, Aguascalientes, Nayarit, Oaxaca, Veracruz, Puebla y el Estado de México.

Lee: Muere el Mencho en traslado hacia la CDMX tras operativo

Como medida preventiva, los bancos han anunciado el cierre de sucursales para este lunes. La Asociación de Bancos de México (ABM) dijo que se están dimensionando afectaciones a las instalaciones, además de realizar acciones de coordinación con autoridades.

BBVA México, el banco con la red de sucursales más grandes, informó que no habrá un cierre de sucursales en todo el país, solo en Jalisco.

Santander informó del cierre de sucursales en Jalisco; en estados como Colima, Guanajuato, Michoacán y Nayarit habrá cierre solo en algunas sucursales.

"Estaremos atendiéndote por medio de nuestra banca en línea y nuestra app que están totalmente funcionales y donde puedes hacer todas tus operaciones", informaron en sus redes sociales.

Para el caso de Scotiabank, el banco informó que habrá cierre de sucursales en dos estados y pidió a los clientes usar los canales digitales como la app o el sitio web del banco.

"Por seguridad de nuestros colaboradores y clientes, todas las sucursales en Jalisco y Michoacán permanecerán cerradas mañana y estamos evaluando otras zonas", informó el banco.

Banamex destacó que la prioridad es la integridad física de clientes y colaboradores por lo que el banco cerrará las operaciones de sucursal en Jalisco.

"Recomendamos a nuestros clientes privilegiar el uso de la banca electrónica con la App Banamex y BancaNet, así como nuestra red de cajeros automáticos.", informó.

Banorte no abrirá las sucursales que tiene en Jalisco y Michoacán. En Colima, Veracruz, Guanajuato, Zacatecas, Chiapas y Nayarit el servicio de algunas sucursales comenzará a partir de las 11:00 de la mañana

"Como alternativa, nuestros clientes pueden realizar sus operaciones a través de Banorte Móvil, Banca en Línea y Centro de Contacto", añadió el banco.

HSBC México informó que las sucursales de Jalisco y Nayarit permanecerán cerradas. Las sucursales en Michoacán, Guanajuato, Colima, una en Puebla y Tlaxcala darán servicio a partir de las 11 de la mañana.

"Mantendremos informados a nuestros clientes ante cualquier actualización", detalló.

Lee también: ¿En qué estados no hay clases mañana, 23 de febrero?

Banco del Bajío anunció el cierre de todas sus sucursales en Jalisco, Nayarit y Colima, por lo que invitaron a usar canales digitales.

Grupo Financiero Ve por Más (BX+) informó que sus oficinas en Guanajuato, Puerto Vallarta y Jalisco permanecerán cerradas.

Inbursa no ha respondido a la solicitud de información hasta el momento.

Compartamos Banco dijo que priorizará la seguridad y el bienestar de sus colaboradores y clientes, por lo que activaron protocolos interno.

"Mañana revisaremos con los equipos correspondientes la situación en cada estado, a fin de definir acciones focalizadas que nos permitan atender de forma responsable y segura a nuestros clientes y colaboradores", informó. "Se está evaluando la situación por cada estado para definir, de manera focalizada, las acciones más adecuadas conforme evolucionen las condiciones".

Actinver, el banco de inversión, anunció el cierre de 10 sucursales en Jalisco, Michoacán y Guanajuato por lo que la atención a clientes será de manera telefónica.

La Asociación Mexicana de Sofipos (AMS) dijo a Expansión que en Jalisco cuentan con 91 sucursales y hasta el momento no se reportan daños a las mismas.

"Los socios de AMS se mantienen atentos a la información que emitan las autoridades estatales para su operación, siempre priorizando la seguridad de clientes y colaboradores de las Sofipos", informó.

Financiera para el Bienestar (Finabien) informó que una de sus sucursales, ubicada en el Centro de Puerto Vallarta, sufrió afectaciones por fuego causando daños materiales.

Como medidas precautorias, Finabien dijo que permanecerán cerradas todas las sucursales en Nayarit y Jalisco, las de la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y las de algunas regiones de Colima y Chiapas.

Sobre las operaciones en Tamaulipas y Michoacán se informará a la brevedad.

La Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México (CONCAMEX) dijo a Expansión que se coordinó el gremio con las autoridades para cuidar la integridad de los colaboradores y socios por lo que las sucursales que están en comunidades con crisis de seguridad permanecerán cerradas este lunes; los servicios digitales se mantienen activos. Los cierres se observarán en Jalisco, Michoacán, Colima, Aguascalientes, Nayarit y Tamaulipas.

"Nos estamos coordinando con las autoridades para gestionar lo que corresponda, de acuerdo a cómo evolucione el tema, a fin de preservar la integridad de los colaboradores y socios", dijo.

Para el caso de Caja Popular Mexicana, la cooperativa de ahorro y préstamo con más presencia en el país, principalmente el Bajío, cerrará cerca de 140 sucursales, principalmente en Guanajuato.

Los estados donde cerrará las operaciones se extiende a Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Sinaloa.

