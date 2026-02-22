BBVA y otros bancos cierran sucursales mañana, 23 de febrero, en algunos estados por narcobloqueos

Como medida preventiva, los bancos han anunciado el cierre de sucursales para este lunes. La Asociación de Bancos de México (ABM) dijo que se están dimensionando afectaciones a las instalaciones, además de realizar acciones de coordinación con autoridades.

BBVA México, el banco con la red de sucursales más grandes, informó que no habrá un cierre de sucursales en todo el país, solo en Jalisco.

Santander informó del cierre de sucursales en Jalisco; en estados como Colima, Guanajuato, Michoacán y Nayarit habrá cierre solo en algunas sucursales.

"Estaremos atendiéndote por medio de nuestra banca en línea y nuestra app que están totalmente funcionales y donde puedes hacer todas tus operaciones", informaron en sus redes sociales.

Te pedimos informarte sobre nuestros servicios solo en nuestros canales oficiales. pic.twitter.com/Al9BHQQkmw — Santander México (@SantanderMx) February 23, 2026

Para el caso de Scotiabank, el banco informó que habrá cierre de sucursales en dos estados y pidió a los clientes usar los canales digitales como la app o el sitio web del banco.

"Por seguridad de nuestros colaboradores y clientes, todas las sucursales en Jalisco y Michoacán permanecerán cerradas mañana y estamos evaluando otras zonas", informó el banco.

Banamex destacó que la prioridad es la integridad física de clientes y colaboradores por lo que el banco cerrará las operaciones de sucursal en Jalisco.

"Recomendamos a nuestros clientes privilegiar el uso de la banca electrónica con la App Banamex y BancaNet, así como nuestra red de cajeros automáticos.", informó.

Banorte no abrirá las sucursales que tiene en Jalisco y Michoacán. En Colima, Veracruz, Guanajuato, Zacatecas, Chiapas y Nayarit el servicio de algunas sucursales comenzará a partir de las 11:00 de la mañana

"Como alternativa, nuestros clientes pueden realizar sus operaciones a través de Banorte Móvil, Banca en Línea y Centro de Contacto", añadió el banco.

HSBC México informó que las sucursales de Jalisco y Nayarit permanecerán cerradas. Las sucursales en Michoacán, Guanajuato, Colima, una en Puebla y Tlaxcala darán servicio a partir de las 11 de la mañana.

"Mantendremos informados a nuestros clientes ante cualquier actualización", detalló.

Banco del Bajío anunció el cierre de todas sus sucursales en Jalisco, Nayarit y Colima, por lo que invitaron a usar canales digitales.

Grupo Financiero Ve por Más (BX+) informó que sus oficinas en Guanajuato, Puerto Vallarta y Jalisco permanecerán cerradas.