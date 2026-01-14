Citi considera vender más participaciones de Banamex antes de su salida a bolsa

Durante la conferencia de resultados del cuarto trimestre de 2025, la directora general de Citi, Jane Fraser, confirmó que el banco ya se encuentra evaluando ventas adicionales de participaciones minoritarias conforme se acerca el proceso de oferta pública inicial.

“Estamos enfocados en el siguiente paso del proceso de salida, y estamos activamente evaluando la venta de algunas participaciones adicionales más pequeñas conforme nos acercamos a una oferta pública inicial (IPO)”, afirmó durante la sesión de preguntas y respuestas con analistas.

Fraser subrayó que el momento y la estructura de estas ventas dependerán de distintos factores, particularmente de las condiciones del mercado.

Como hemos dicho, el momento y la estructura de lo que hagamos estarán guiados por varios factores, incluidos las condiciones de mercado, con el objetivo final de maximizar el valor para los accionistas Jane Fraser, directora general de Citi

La ejecutiva explicó que la operación cerrada en 2025 fue una colocación inicial de mayor tamaño frente a lo que suele observarse en procesos previos a una IPO. “Esa participación de 25% que acabamos de cerrar es una posición inicial mucho más grande de lo que habría sido si hubiéramos salido directamente a bolsa. Así que creo que el siguiente paso serán participaciones más pequeñas, y seguiremos avanzando a partir de ahí”, dijo.

En septiembre de 2025, Citi acordó vender ese 25% de Grupo Financiero Banamex a una entidad controlada por el empresario mexicano Fernando Chico Pardo y miembros de su familia, en una operación valuada en alrededor de 42,000 millones de pesos (unos 2,300 millones de dólares). La transacción se completó en diciembre, tras recibir las autorizaciones regulatorias, y colocó a Chico Pardo como inversionista ancla en el proceso de separación de Banamex.