Citigroup dejó abierta la puerta a nuevas ventas de participaciones accionarias en Banamex antes de su separación final y eventual salida a bolsa, luego de haber concretado en diciembre de 2025 la venta de un 25% del capital de la institución mexicana. De acuerdo con su informe del cuarto trimestre, estas operaciones adicionales se contabilizarían bajo un esquema similar al de la transacción inicial.
Citi considera vender más participaciones de Banamex antes de su salida a bolsa
Durante la conferencia de resultados del cuarto trimestre de 2025, la directora general de Citi, Jane Fraser, confirmó que el banco ya se encuentra evaluando ventas adicionales de participaciones minoritarias conforme se acerca el proceso de oferta pública inicial.
“Estamos enfocados en el siguiente paso del proceso de salida, y estamos activamente evaluando la venta de algunas participaciones adicionales más pequeñas conforme nos acercamos a una oferta pública inicial (IPO)”, afirmó durante la sesión de preguntas y respuestas con analistas.
Fraser subrayó que el momento y la estructura de estas ventas dependerán de distintos factores, particularmente de las condiciones del mercado.
Como hemos dicho, el momento y la estructura de lo que hagamos estarán guiados por varios factores, incluidos las condiciones de mercado, con el objetivo final de maximizar el valor para los accionistas
La ejecutiva explicó que la operación cerrada en 2025 fue una colocación inicial de mayor tamaño frente a lo que suele observarse en procesos previos a una IPO. “Esa participación de 25% que acabamos de cerrar es una posición inicial mucho más grande de lo que habría sido si hubiéramos salido directamente a bolsa. Así que creo que el siguiente paso serán participaciones más pequeñas, y seguiremos avanzando a partir de ahí”, dijo.
En septiembre de 2025, Citi acordó vender ese 25% de Grupo Financiero Banamex a una entidad controlada por el empresario mexicano Fernando Chico Pardo y miembros de su familia, en una operación valuada en alrededor de 42,000 millones de pesos (unos 2,300 millones de dólares). La transacción se completó en diciembre, tras recibir las autorizaciones regulatorias, y colocó a Chico Pardo como inversionista ancla en el proceso de separación de Banamex.
Fraser destaca apoyo de Sheibaum
“Tuvimos un resultado excelente para todas las partes involucradas con el cierre acelerado de la venta del 25% a Fernando Chico Pardo. Y la presidenta de México y su gobierno han sido, tanto pública como privadamente, muy solidarios con nuestro camino a seguir y con Fernando como inversionista ancla”, afirmó, en referencia a la administración de Claudia Sheinbaum.
Ese apoyo institucional fue clave para acelerar la operación, añadió la CEO. “Normalmente, una operación de este tipo tomaría entre 9 y 12 meses, y esta se concretó en un plazo mucho menor. Estamos muy satisfechos con ello”, explicó.
Más allá del efecto contable, Citi reportó que el negocio en México mantuvo solidez operativa dentro del segmento de Legacy Franchises, con ingresos anuales por 6,500 millones de dólares, frente a gastos por 3,900 millones, de acuerdo con el informe trimestral.
La venta parcial de Banamex forma parte de la estrategia global de Citi para salir de 14 mercados de banca de consumo, simplificar su estructura operativa y concentrarse en sus negocios institucionales y de banca corporativa.
En el camino hacia la separación total, el grupo ha absorbido costos relevantes, entre ellos 151 millones de dólares en gastos de separación durante 2025, así como un cargo por deterioro de plusvalía de 726 millones de dólares, reconocido previamente ese mismo año.
La desinversión del 25% generó un incremento neto aproximado de 1,700 millones de dólares en el capital contable atribuible a los accionistas de Citi, aunque implicó una pérdida contable implícita de 600 millones de dólares, según el reporte financiero.
Tras esta operación, el 25% de las utilidades netas de la entidad legal Banamex se reflejará como participación no controladora en los estados financieros del grupo estadounidense.