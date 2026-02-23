Trump pide a México hacer más contra el narcotráfico un día después de la caída de “El Mencho”

Aunque el presidente no ha hecho referencia directa a la caída del líder del principal cártel mexicano en activo, en la entrevista Maltz, quien dirigió la Administración para el Control de Drogas (DEA) en los primeros días de la presidencia de Trump, comentó sobre la muerte de El Mencho y la ola de violencia que le siguió.

"Este es un llamado de atención para el mundo sobre la amenaza que representan los cárteles, esta es la razón por la que el presidente Trump los nombró terroristas", dijo el director de la DEA a la cadena conservadora. “Lo que vemos, sobre todo a través de redes sociales, es una muestra del control y el poder que los carteles tienen en México".

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, escribió el domingo en la noche que Estados Unidos proporcionó inteligencia al gobierno mexicano para la operación en Tapalpa, Jalisco, que llevó a la detención de “El Mencho”.

"'El Mencho' fue un objetivo principal para el gobierno mexicano y de los Estados Unidos como uno de los principales traficantes de fentanilo en nuestra tierra", escribió Leavitt en un mensaje en X.

"La Administración Trump también elogia y agradece al ejército mexicano por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación", añadió la portavoz.

The United States provided intelligence support to the Mexican government in order to assist with an operation in Talpalpa, Jalisco, Mexico, in which Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, an infamous drug lord and leader within the Jalisco New Generation Cartel, was eliminated.… https://t.co/iKxsAMmnLN — Karoline Leavitt (@PressSec) February 23, 2026

La Secretaria de Defensa de México indicó que Estados Unidos había colaborado con inteligencia en el operativo que llevó a la muerte de "El Mencho". La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró esta mañana que el operativo para detener al líder criminal se planeó y ejecutó exclusivamente por las fuerzas federales de México y que de Estados Unidos solo se recibió información.

"En este caso hubo información que prestó el Gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional", detalló.