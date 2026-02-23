Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Trump pide a México hacer más contra el narcotráfico un día después de la caída de “El Mencho”

El presidente dice que el gobierno mexicano debe intensificar su lucha contra los carteles después de la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.
lun 23 febrero 2026 02:38 PM
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, observa durante la Ceremonia de Conmemoración de las Familias de Ángeles en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 23 de febrero de 2026.
Donald Trump y otros altos funcionarios, como el secretario de Estado, Marco Rubio, han afirmado que México está controlado por los cárteles del narcotráfico. (FOTO: SAUL LOEB/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que México debe tomar más acciones contra el narcotráfico, un día después de la captura y muerte de Nemesio Oseguera “El Mencho”, el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, considerada una organización terrorista extranjera por el gobierno estadounidense.

“Gran entrevista del patriota estadounidense Derek Maltz, por el maravilloso presentador de Fox & Friends, Lawrence Jones, ¡qué es fantástico! ¡México debe intensificar sus esfuerzos sobre los cárteles y las drogas!”, escribió el presidente estadounidense esta mañana en su plataforma Truth Social.

Publicidad

Aunque el presidente no ha hecho referencia directa a la caída del líder del principal cártel mexicano en activo, en la entrevista Maltz, quien dirigió la Administración para el Control de Drogas (DEA) en los primeros días de la presidencia de Trump, comentó sobre la muerte de El Mencho y la ola de violencia que le siguió.

"Este es un llamado de atención para el mundo sobre la amenaza que representan los cárteles, esta es la razón por la que el presidente Trump los nombró terroristas", dijo el director de la DEA a la cadena conservadora. “Lo que vemos, sobre todo a través de redes sociales, es una muestra del control y el poder que los carteles tienen en México".

Lee

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas mientras vuela en el Air Force One, en ruta de la Base Conjunta Andrews desde West Palm Beach, Florida, el 16 de febrero de 2026.
Internacional

Trump endurece la política antidrogas de EU mientras indulta y retira sanciones a aliados

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, escribió el domingo en la noche que Estados Unidos proporcionó inteligencia al gobierno mexicano para la operación en Tapalpa, Jalisco, que llevó a la detención de “El Mencho”.

"'El Mencho' fue un objetivo principal para el gobierno mexicano y de los Estados Unidos como uno de los principales traficantes de fentanilo en nuestra tierra", escribió Leavitt en un mensaje en X.

"La Administración Trump también elogia y agradece al ejército mexicano por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación", añadió la portavoz.

La Secretaria de Defensa de México indicó que Estados Unidos había colaborado con inteligencia en el operativo que llevó a la muerte de "El Mencho". La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró esta mañana que el operativo para detener al líder criminal se planeó y ejecutó exclusivamente por las fuerzas federales de México y que de Estados Unidos solo se recibió información.

"En este caso hubo información que prestó el Gobierno de los Estados Unidos, incluso ellos sacaron un comunicado, pero toda la operación desde su planeación es responsabilidad de las fuerzas federales, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional", detalló.

Publicidad

El gobierno de Donald Trump insiste en que está en guerra con lo que denomina "narcoterroristas" que operan en Latinoamérica, especialmente contra los traficantes mexicanos, a quienes responsabiliza de la crisis de sobredosis de fentanilo que vive el país.

Trump insistió en la participación de fuerzas de seguridad de Estados Unidos en territorio mexicano para controlar a los cárteles. Sin embargo, Sheinbaum ha dicho que no permitirá el ingreso de militares de este país para actuar en operaciones de seguridad en México.

Donald Trump y otros altos funcionarios, como el secretario de Estado, Marco Rubio, han afirmado que México está controlado por los cárteles del narcotráfico.

Recomendamos

Marco Rubio asegura que los cárteles tienen el "control operativo" de parte de México
Internacional

Rubio asegura que los cárteles tienen el "control operativo" de parte de México

El mandatario republicano ha amagado con imponer aranceles a México como medida de apremio para que incremente las detenciones y los decomisos de narcóticos, mientras paralelamente se realiza la revisión del tratado comercial que tienen las dos naciones con Canadá.

Publicidad

Tags

Donald Trump Estados Unidos Nemesio Oseguera, el "Mencho"

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad