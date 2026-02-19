El SAT endurece revisiones del saldo a favor y desacelera el crecimiento de devoluciones

“Hubo varios puntos que ya se revisaron de manera más minuciosa, pero esto no significa que no te vayan a devolver, hay un proceso posterior al hacer la Declaración Anual, en el que la autoridad puede hacer una aclaración punto por punto. El año pasado estuvo muy interesante, porque fue la primera vez que, a la par, al concluir la campaña de Declaración Anual, tuvimos una campaña de devoluciones; podían venir cuando tenían alguna duda, desde una cuenta bancaria errónea hasta que el contador metía su cuenta para recibir el saldo a favor del contribuyente”, explicó Ríos Cano.

Esta campaña continuará este 2026, en la cual los contribuyentes podrán acudir a las oficinas del SAT sin cita, para pedir apoyo para detectar los motivos por los cuales no se tomó un pago como deducible y, por ende, no hubo saldo a favor.

“Eso fue lo más recurrente, pero nunca el SAT estuvo en estatus de no devolver; te decía 'hay una inconsistencia aquí, vamos a aclararlo', si se aclaraba, se hacía la devolución en el momento, y si el contribuyente ya no volvía y decía ‘no me quisieron devolver’, es porque ya no siguió el procedimiento de la devolución, porque sí hay un procedimiento de aclaración”, detalló la funcionaria del SAT.

Más detalle este 2026

Cabe destacar que este abril las personas físicas presentarán la Declaración Anual del ejercicio fiscal 2025 y especialistas advierten que el detalle en las revisiones del fisco para autorizar deducciones continuará, porque desde el año pasado se concentra y especializa en medidas para evitar las facturas falsas, como corroborar materialidad.

Ya no bastará con tener las facturas al 100, sino también otro tipo de comprobantes, como diagnósticos médicos, análisis clínicos, fotos o videos, cadenas de correos, que atestigüen la prestación de servicios o venta de productos, detalló Luis Pérez de Acha, socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra Rueda.