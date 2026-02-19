Publicidad

Economía

El SAT endurece revisiones y desacelera el crecimiento de devoluciones

La autoridad fiscal intensifica el cruce de información y exige mayor comprobación de deducciones, lo que reduce el ritmo de saldos a favor para los contribuyentes.
jue 19 febrero 2026 12:16 PM
El SAT endurece revisiones del saldo a favor y desacelera el crecimiento de devoluciones
Uno de los temas más recurrentes, y que siguen pasando, es el pago de servicios médicos, el cual debe ser a través de medios electrónicos como transferencias o tarjetas, pero que muchas veces es pagado en efectivo, y entonces ya no se puede devolver el saldo a favor. (Foto: Cortesía SAT)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) perfecciona sus cruces de información para corroborar si las deducciones de los contribuyentes son efectivas, y la medida ya se refleja en un menor ritmo de los depósitos a contribuyentes por saldos a favor o devoluciones.

Luego de alcanzar un máximo incremento anual en 2022 de 28%, y de dinero devuelto que sumó más de un billón de pesos, en 2025 el SAT registró un incremento, en términos nominales, de apenas 4.0% anual al reportar la devolución de 972,999 millones de pesos por saldos a favor a contribuyentes, refieren cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Entre las causas destacan revisiones más detalladas por parte del SAT para aprobar o negar deducciones, y detectar errores en los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) o facturas, como servicios médicos pagados en efectivo.

“Hubo mayor controversia el año pasado, y esto derivó de un análisis más minucioso especialmente de las devoluciones automáticas, que se hacen en las campañas de declaración anual (abril de cada año). No es que no se les entregara por completo su saldo a favor, a lo mejor la autoridad solicitaba más información, o que se solventara algún error”, explicó María José Ríos Cano, administradora desconcentrada de Servicios al Contribuyente D.F. “1” del SAT.

Uno de los temas más recurrentes, y que siguen pasando, detalló la funcionaria, es el pago de servicios médicos, el cual debe ser a través de medios electrónicos como transferencias o tarjetas, pero que muchas veces es pagado en efectivo, y entonces ya no se puede devolver el saldo a favor.

También la autoridad detectó que se paga un servicio médico con tarjeta, pero cuando no es del titular que solicita la devolución en su Declaración Anual, tampoco procede la deducción.

“Hubo varios puntos que ya se revisaron de manera más minuciosa, pero esto no significa que no te vayan a devolver, hay un proceso posterior al hacer la Declaración Anual, en el que la autoridad puede hacer una aclaración punto por punto. El año pasado estuvo muy interesante, porque fue la primera vez que, a la par, al concluir la campaña de Declaración Anual, tuvimos una campaña de devoluciones; podían venir cuando tenían alguna duda, desde una cuenta bancaria errónea hasta que el contador metía su cuenta para recibir el saldo a favor del contribuyente”, explicó Ríos Cano.

Esta campaña continuará este 2026, en la cual los contribuyentes podrán acudir a las oficinas del SAT sin cita, para pedir apoyo para detectar los motivos por los cuales no se tomó un pago como deducible y, por ende, no hubo saldo a favor.

“Eso fue lo más recurrente, pero nunca el SAT estuvo en estatus de no devolver; te decía 'hay una inconsistencia aquí, vamos a aclararlo', si se aclaraba, se hacía la devolución en el momento, y si el contribuyente ya no volvía y decía ‘no me quisieron devolver’, es porque ya no siguió el procedimiento de la devolución, porque sí hay un procedimiento de aclaración”, detalló la funcionaria del SAT.

Más detalle este 2026

Cabe destacar que este abril las personas físicas presentarán la Declaración Anual del ejercicio fiscal 2025 y especialistas advierten que el detalle en las revisiones del fisco para autorizar deducciones continuará, porque desde el año pasado se concentra y especializa en medidas para evitar las facturas falsas, como corroborar materialidad.

Ya no bastará con tener las facturas al 100, sino también otro tipo de comprobantes, como diagnósticos médicos, análisis clínicos, fotos o videos, cadenas de correos, que atestigüen la prestación de servicios o venta de productos, detalló Luis Pérez de Acha, socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra Rueda.

