Tarjetas bancarias mueven récord de 6.4 billones de pesos en 2025 bajo la lupa regulatoria

Estas cifras ejemplifican el peso que tienen los pagos con tarjeta para los jugadores del sector financiero. En octubre del año pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Banxico publicaron una consulta con la que se buscaba reducir las comisiones que se pagan por usar los plásticos.

Se proponía, entre otras cosas, el tope a las cuotas de intercambio: se buscaba que se cobrara un 0.6% para los pagos con tarjetas de crédito y de 0.3% para las tarjetas de débito. Los datos del banco central apuntan a que las cuotas de intercambio de tarjetas de crédito alcanzan hasta el 1.91%, mientras que en tarjetas de débito son de hasta 1.15%.

En 2023, la Cofece advirtió que las cuotas de intercambio en México son de las más altas en el mundo con un promedio de 1.36%, mientras que en otros países esta cuota es de 0.2% en promedio.

Esta consulta extendió su plazo para los comentarios hasta enero de este año y más tarde el regulador bajó esta consulta ante los comentarios de distintos jugadores.

"Entendemos que haberlo retirado de Conamer no implica que no se van a revisar estas reglas", dijo el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano. "Se va a dar el tiempo para seguirlas discutiendo y como tal le damos la bienvenida al hecho de que podamos seguir platicando para llegar al equilibrio adecuado".

Romano dijo que reducir demasiado las tasas de intercambio no necesariamente ayuda a incrementar la competencia. Jugadores como Mercado Pago consideran que aún hay espacio para ajustar estas cuotas dejando un margen para que los jugadores se sientan incentivados.