Tarjetas bancarias mueven récord de 6.4 billones de pesos en 2025 bajo la lupa regulatoria

En 2025 se realizaron 11,261 millones de operaciones, mientras reguladores y bancos reabren el debate sobre las cuotas de intercambio.
jue 26 febrero 2026 05:55 AM
En México, se hicieron 11,261 millones de pagos con tarjeta durante el año pasado. (jorge mata/Getty Images)

El uso de tarjetas de crédito y débito registró en 2025 una cifra récord, tanto en el número de operaciones como en los montos procesados.

Los datos del Banco de México (Banxico) muestran que entre enero y diciembre del año pasado se procesaron 11,261 millones de pagos con tarjeta, de los cuales 28% fueron con crédito y el resto con débito. El número de operaciones representó un aumento de 14% en comparación con 2024.

Por montos, se registró la histórica cifra de 6.44 billones de pesos, lo que es un 11% más de lo que se procesó en 2024, cuando se procesaron 5.8 billones de pesos.

Estas cifras ejemplifican el peso que tienen los pagos con tarjeta para los jugadores del sector financiero. En octubre del año pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Banxico publicaron una consulta con la que se buscaba reducir las comisiones que se pagan por usar los plásticos.

Se proponía, entre otras cosas, el tope a las cuotas de intercambio: se buscaba que se cobrara un 0.6% para los pagos con tarjetas de crédito y de 0.3% para las tarjetas de débito. Los datos del banco central apuntan a que las cuotas de intercambio de tarjetas de crédito alcanzan hasta el 1.91%, mientras que en tarjetas de débito son de hasta 1.15%.

En 2023, la Cofece advirtió que las cuotas de intercambio en México son de las más altas en el mundo con un promedio de 1.36%, mientras que en otros países esta cuota es de 0.2% en promedio.

Esta consulta extendió su plazo para los comentarios hasta enero de este año y más tarde el regulador bajó esta consulta ante los comentarios de distintos jugadores.

"Entendemos que haberlo retirado de Conamer no implica que no se van a revisar estas reglas", dijo el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano. "Se va a dar el tiempo para seguirlas discutiendo y como tal le damos la bienvenida al hecho de que podamos seguir platicando para llegar al equilibrio adecuado".

Romano dijo que reducir demasiado las tasas de intercambio no necesariamente ayuda a incrementar la competencia. Jugadores como Mercado Pago consideran que aún hay espacio para ajustar estas cuotas dejando un margen para que los jugadores se sientan incentivados.

La semana pasada, la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) negó la adquisición del 51% del capital de PROSA por parte de Visa, al concluir que la operación implicaba riesgos a la competencia que podrían afectar a las personas usuarias de servicios financieros.

Tras un “análisis técnico y exhaustivo”, la CNA determinó que la operación tendría “efectos nocivos sobre el sistema financiero mexicano y, particularmente, sobre las y los mexicanos que utilizan servicios financieros en el país”.

Entre los principales riesgos que expuso la CNA estaban: la eliminación de un competidor directo en el procesamiento de pagos, el posible debilitamiento de Carnet como alternativa de menor costo y el acceso privilegiado a información transaccional que podría generar ventajas indebidas en el mercado.

Aunque la operación contemplaba inversiones tecnológicas, la Comisión determinó que estas no justificaban los riesgos a la competencia ni garantizaban beneficios claros para el ecosistema.

