Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Convención Bancaria 2026_Header Desktop Home Expansión
Convención Bancaria 2026_Header Galería Desktop Home Expansión
Economía

Incertidumbre por T-MEC y bajas tasas darán menor crecimiento a los bancos en México

De cara a la Convención Bancaria, los bancos deberán colocar crédito en un ambiente marcado por las tensiones comerciales con Estados Unidos y la desaceleración de la economía.
mar 03 marzo 2026 05:55 AM
bancos crecimiento 2026
Los bancos enfrentarán un año de menor bonanza ante la reducción de tasas de interés e incertidumbre político económica generada por el T-MEC. (Foto: iStock / Fotoarte: Expansión)

Los más de 50 bancos que operan en México dejarán atrás las cifras de crecimiento récord y se preparan para un ritmo más moderado este 2026.

Los banqueros llegan a la 89 Convención Bancaria —que se celebrará del 18 al 20 de marzo en Cancún, Quintana Roo— tras un año marcado por un menor ritmo de crecimiento en utilidades, la incertidumbre que da la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y por el sisma causado por el señalamiento a dos instituciones bancarias por lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro.

Por un lado, la reducción de la tasa de interés que ha ejecutado el Banco de México (Banxico) desde 2024, así como la incertidumbre de algunos empresarios por las tensiones comerciales con Estados Unidos, provocaron que hubiera menos demanda de crédito y por consiguiente un crecimiento moderado en las utilidades de la banca en 2025.

Publicidad

Mientras que éstas crecieron a ritmos de doble dígito del 2021 al 2023, beneficiados por las elevadas tasas de interés, desde 2024 este ritmo de crecimiento ha aminorado.

“La banca en México enfrentará un año de menor crecimiento respecto a años previos ante la reducción de las tasas de interés luego de registrar crecimientos récord en años pasados”, señaló Moody's Local.

Lee más

agustin carstens pide seguridad y confianza en sistema financiero
Economía

Carstens pide preservar confianza en el sistema financiero en medio de innovación

En 2025, las utilidades de los más de 50 bancos en operación ascendieron a 304,400 millones de pesos, lo que representó un aumento de 4.83% desde los 290,362 millones que registraron en 2024.

La incertidumbre del T-MEC

Los préstamos que hace la banca históricamente han crecido hasta tres veces por encima de lo que crece la economía mexicana; en 2025, mientras que el PIB del país creció 0.8% , el desempeño más débil desde la pandemia, los bancos incrementaron su cartera de crédito a 6.6% a tasa nominal.

Este 2026 la apuesta de los bancos está en las pequeñas y medianas empresas. Hace un año, en la Convención Bancaria, el gremio se comprometió con la presidenta Claudia Sheinbaum a dar más crédito a estas empresas con una tasa de interés más accesible.

Sin embargo, Moody’s Local espera que pese a este acuerdo firmado el año pasado, los bancos tomen menos riesgos al momento de colocar créditos en los portafolios de consumo no garantizado y pymes ante el entorno de incertidumbre.

El gran antagonista parece ser la renegociación del T-MEC, ya que pese al optimismo de los banqueros, se perfila como el evento más relevante del año, de acuerdo con Monex.

“Las presiones arancelarias y la estrategia negociadora de Estados Unidos añaden incertidumbre comercial a la región y a las expectativas de inversión”.
Análisis de Monex.

La agencia calificadora Fitch Ratings estimó que el crecimiento de la cartera de crédito de la banca será de un dígito este 2026 ante un PIB que podría crecer 1.6% , de acuerdo con las estimaciones más recientes de Banxico.

Lee más

Banxico recorta tasa de interés en un intento por reactivar a la economía
Economía

Banxico mejora pronóstico del PIB para 2026 a 1.6%, pero retrasa meta de inflación hasta 2027

Un análisis de Monex señala que tras el crecimiento de 6.6% en 2025, para este año el crecimiento del crédito podría estar entre 8 y 12%.

“Los préstamos corporativos y comerciales se mantendrán rezagados y sensibles a la relación comercial con Estados Unidos, mientras que los préstamos al consumo deberían liderar”, apuntó la agencia.

Publicidad

La presidenta se reunió a finales de enero con distintos representantes de los bancos en México para delinear los proyectos del Plan México, en los que se espera que participe la banca. También se abordaron temas de digitalización y bancarización de las personas.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 señala que 76.5% de los mexicanos tiene al menos un producto financiero pero apenas un 37.2% de los mexicanos tiene acceso a un crédito.

El año pasado, los bancos prestaron 8.2 billones de pesos a empresas, gobiernos y personas. La cifra representa poco menos del dinero que administran las 10 Afores en México, que hasta el cierre del año pasado eran 8.3 billones de pesos.

La morosidad de la banca se mantuvo en niveles que los analistas consideran sanos aunque con un ligero deterioro: el año pasado el nivel de incumplimiento cerró en 2.12% desde el 2.02% registrado al cierre del 2024.

Monex consideró que este nivel de morosidad está en línea con un mercado laboral resiliente, aunque hay jugadores de nicho, como Banco Azteca, BanCoppel y Compartamos Banco, a los que habrá de monitorear ya que están por encima del 4% de morosidad.

Lee más

bancos dinero
Economía

Covalto, Consubanco y Multiva; los bancos con más utilidades en 2025

Cuidar la reputación

Uno de los sucesos que marcaron el 2025 en el gremio fue el señalamiento por lavado de dinero en contra de dos bancos que desaparecieron: CI Banco e Intercam.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a estos dos bancos y Vector Casa de Bolsa por presuntos vínculos con grupos del narcotráfico, específicamente del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo líder fue abatido a finales de febrero.

Los señalamientos contra las tres instituciones financieras implicaron la desaparición de dos jugadores importantes en el segmento de divisas. Entre 2021 y 2024, Intercam Banco y CIBanco figuraron entre los 10 jugadores principales del mercado cambiario mexicano, con una participación conjunta de alrededor del 18% del volumen de operaciones cambiarias con el sector privado no financiero.

"Se prevé que los requerimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) sean robustecidos", apuntó Moody's.

Lee más

bancos-lavado-de-dinero
Economía

Estos son los datos de los bancos acusados por EU de lavado de dinero

Este impacto se vio reflejado en el número de activos que registró el sector. Mientras que en 2024 los activos de los bancos aumentaron en 14.4% para 2025 los activos crecieron un modesto 2.4%. Los activos de CI Banco e Intercam representaban 223,699 millones de pesos en 2024.

Publicidad

La banca registró activos por 15.56 billones de pesos en 2025 mientras que el año anterior dichos activos fueron de 15.2 billones. Pero en este moderado crecimiento hay que considerar la integración de nuevos jugadores como Hey Banco y Revolut, que aunque recibieron licencias bancarias en los últimos meses, la CNBV contabilizó sus activos desde diciembre pasado.

En 2026 los activos podrían incrementarse de manera sustancial una vez que ocurra la aprobación de la licencia de operación de Nu.

En la fila están otras instituciones como Finsus, Mercado Pago, Konfío, así como la aprobación por parte del regulador para que Klar opere como banco tras la compra de Bineo a Banorte.

Moody's estima que haya una cierta mejora en el crecimiento económico, abriendo oportunidades al desarrollo y adopción de tecnologías y soluciones digitales que permitan mayor demanda de los recursos por parte de la banca.

Por su parte, Fitch espera que el dinamismo del sistema bancario esté acompañado de un robustecimiento en la regulación en materia de prevención en lavado de dinero así como el refuerzo de controles bancarios y procesos de supervisión reforzada tras sanciones realizadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

Tags

Convención Bancaria 2026 bancos-digitales Bancos mexicanos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad