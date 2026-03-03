Incertidumbre por T-MEC y bajas tasas darán menor crecimiento a los bancos en México

Mientras que éstas crecieron a ritmos de doble dígito del 2021 al 2023, beneficiados por las elevadas tasas de interés, desde 2024 este ritmo de crecimiento ha aminorado.

“La banca en México enfrentará un año de menor crecimiento respecto a años previos ante la reducción de las tasas de interés luego de registrar crecimientos récord en años pasados”, señaló Moody's Local.

En 2025, las utilidades de los más de 50 bancos en operación ascendieron a 304,400 millones de pesos, lo que representó un aumento de 4.83% desde los 290,362 millones que registraron en 2024.

La incertidumbre del T-MEC

Los préstamos que hace la banca históricamente han crecido hasta tres veces por encima de lo que crece la economía mexicana; en 2025, mientras que el PIB del país creció 0.8% , el desempeño más débil desde la pandemia, los bancos incrementaron su cartera de crédito a 6.6% a tasa nominal.

Este 2026 la apuesta de los bancos está en las pequeñas y medianas empresas. Hace un año, en la Convención Bancaria, el gremio se comprometió con la presidenta Claudia Sheinbaum a dar más crédito a estas empresas con una tasa de interés más accesible.

Sin embargo, Moody’s Local espera que pese a este acuerdo firmado el año pasado, los bancos tomen menos riesgos al momento de colocar créditos en los portafolios de consumo no garantizado y pymes ante el entorno de incertidumbre.

El gran antagonista parece ser la renegociación del T-MEC, ya que pese al optimismo de los banqueros, se perfila como el evento más relevante del año, de acuerdo con Monex.

“Las presiones arancelarias y la estrategia negociadora de Estados Unidos añaden incertidumbre comercial a la región y a las expectativas de inversión”. Análisis de Monex.

La agencia calificadora Fitch Ratings estimó que el crecimiento de la cartera de crédito de la banca será de un dígito este 2026 ante un PIB que podría crecer 1.6% , de acuerdo con las estimaciones más recientes de Banxico.

Un análisis de Monex señala que tras el crecimiento de 6.6% en 2025, para este año el crecimiento del crédito podría estar entre 8 y 12%.

“Los préstamos corporativos y comerciales se mantendrán rezagados y sensibles a la relación comercial con Estados Unidos, mientras que los préstamos al consumo deberían liderar”, apuntó la agencia.