Hacienda pide a bancos más financiamiento accesible y competitivo

El secretario dijo que existen desafíos para que mujeres, jóvenes y empresarios de pymes accedan a financiamiento.

La principal fuente de financiamiento sigue siendo el crédito comercial no bancario (...) Debemos fortalecer las alternativas más accesibles y competitivas. México necesita una mayor participación de la banca para alcanzar todo su potencial Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda

Tras la petición de Manuel Romo de tener un fuerte Estado de Derecho y la certidumbre jurídica para acompañar a los proyectos, Amador Zamora dijo que la estrategia que lanzó el gobierno tiene tres ejes: fortalecer la banca de desarrollo para aumentar las garantías, así como nuevos vehículos de inversión con reglas claras y certeza jurídica.

Amador Zamora añadió que la colaboración entre el sector público y el privado es indispensable para fortalecer la competitividad, la resiliencia y el crecimiento sostenido de México.

Apuntó que el 2025 estuvo marcado por elevada volatilidad en el comercio internacional, particularmente asociada con cambios en la política económica en los Estados Unidos, y México evitó los pronósticos de recesión.

Para este año, los pronósticos de Hacienda apuntan a una tasa cercana al 3%.

"El impulso observado en la segunda mitad de 2025, junto con la recuperación gradual de la demanda interna y el despliegue del nuevo Plan Nacional de Infraestructura, introduce un componente adicional de inversión que elevará la capacidad productiva, eliminará cuellos de botella y generará derrama sobre múltiples sectores", dijo.